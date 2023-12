Último debate dos candidatos à reitoria da Unir ocorre nesta segunda-feira

Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas (Nucsa) promove encontro entre os concorrentes ao pleito

O Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas (Nucsa) realiza nesta segunda-feira (18), às 19h, o último debate entre os candidatos à reitoria da Universidade Federal de Rondônia (Unir). Concorrem ao pleito os seguintes docentes da instituição: Profa. Dra. Aurineide Alves Braga, Prof. Dr. João Gilberto de Souza Ribeiro, Profa. Dra. Marília Lima Pimentel Cotinguiba e Profa. Dra. Walterlina Barboza Brasil.

Os docentes, discentes e técnicos da Unir escolhem o novo reitor e vice-reitor na próxima quinta-feira (21). O debate promovido pelo Nucsa será online, para garantir igualdade entre os candidatos que estejam realizando campanha no interior e na capital. O link para acompanhar o debate é o seguinte: https://www.youtube.com/watch?v=JjBLg-Ywpvo.

O debate foi idealizado pela vice-diretoria do Nucsa, em cargo ocupado atualmente pelo Prof. Dr. Paulo Gastaldo, e aprovado pelo Conselho do Nucsa (Conucsa). Por se tratar de uma promoção do Núcleo, haverá um momento em que os cursos do Nucsa irão realizar perguntas para os candidatos. Atualmente o Núcleo conta com 6 cursos de graduação e 4 de pós-graduação.

Além desse momento, os candidatos terão espaços de apresentação livre e de perguntas entre si. Todas essas regras foram apresentadas para os candidatos previamente em reunião com representantes e o mediador do debate, o docente do curso de jornalismo Prof. Dr. Carlos Guerra Júnior.

O debate do Nucsa também tem sido uma oportunidade de colocar em prática experiências do jornalismo. Um grupo de seis estudantes de jornalismo se disponibilizaram a contribuir com o evento e estão executando tarefas como sorteio da ordem dos candidatos, leitura das perguntas, controle do tempo, filmagem e gerenciamento da plataforma de streaming. Trata-se de um momento ímpar para a formação desses estudantes, já que o debate é um gênero jornalístico considerado clássico.

O debate ainda conta com uma equipe de três professores do Nucsa que analisam os pedidos de direito de resposta. A comissão é formada pelos docentes prof. Dr. Haroldo de Sá Medeiros, prof. Dra. Layde Lana Borges da Silva e prof. Dr. Paulo Cesar Gastaldo Claro.