Último dia para inscrições para Colóquio Semente da Inclusão, promovido pela Emeron

A Escola da Magistratura de Rondônia prorrogou até a próxima quinta-feira, 14 de setembro, as inscrições para o Colóquio Semente da Inclusão, que acontecerá no dia 29 de setembro (sexta-feira), no auditório do Tribunal de Justiça do Estado (rua José Camacho, 585, Olaria). Aberto à população em geral, o formulário para inscrição está disponível no menu “Inscrições” do site da Emeron (emeron.tjro.jus.br/inscricoes).

O objetivo da ação é ampliar, por meio da sensibilização, o acesso e gozo dos direitos das pessoas com deficiência, abordando temas relacionados à garantia de inclusão, acessibilidade, respeito, cidadania e questões do jurisdicionado surdo e suas implicações, bem como perspectivas, desafios e boas práticas de inclusão e acessibilidade.

Os palestrantes serão o juiz do TJRO Flávio Henrique de Melo, o procurador do Trabalho Igor Sousa Gonçalves, a advogada Luana Manini Genri de Sousa Ramos, o professor de Libras da Unir Magno Prates, o técnico em TI do TRT-14 Robson André Santos de Souza e a auditora de controle externo no TCE-RO Rossilena Marcolino.

O Colóquio está programado para iniciar às 8h30, por meio do Hino Nacional em Libras e, em seguida à cerimônia de abertura, haverá palestras abordando temas como os Desafios e Conquistas no Mercado de Trabalho para pessoas com deficiência visual e a importância da atuação do intérprete no âmbito jurídico e no mercado de trabalho para garantia de direitos das pessoas surdas. Por fim, haverá um espaço para esclarecimento de dúvidas e debate sobre a temática.

O Colóquio Semente da Inclusão terá certificação de 4,5 horas-aula aos(às) participantes.

Assessoria de Comunicação – Emeron

Fonte: TJ RO