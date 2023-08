Últimos dias de inscrição para atividades da Semana de Inovação 2023

Esta é a última semana para o envio de propostas de atividades para a Semana de Inovação 2023. O público pode inscrever seus projetos até a próxima sexta-feira, dia 25 de agosto. O objetivo é que as iniciativas apresentem conteúdos que tenham potencial de aprendizado e que tragam metodologias, técnicas e/ou abordagens que possam ser aproveitadas direta ou indiretamente na rotina de trabalho.

Com o tema “RECONECTAR PARA RECONSTRUIR“, o evento chega à sua 9ª edição, e acontecerá de forma híbrida entre os dias 7 e 9 de novembro, em Brasília.

A submissão de propostas de atividades deve ser feita por meio de formulários eletrônicos disponíveis no site da Enap. A chamada pública para propostas de atividades é um convite à construção colaborativa e democrática do evento, buscando contribuições de alta qualidade que sirvam de inspiração para inovação no setor público.

A Semana de Inovação se firma como um espaço de troca de ideias e experiências, reunindo mentes criativas e engajadas em impulsionar a inovação na esfera pública. Os interessados podem inscrever suas atividades em duas modalidades:

Atividade Presencial:

Com foco na construção colaborativa e interativa, essas atividades proporcionarão experiências práticas de aprendizagem. Serão realizadas na sede da Enap, em Brasília.

Formulário de inscrição: https://bit.ly/inscricao-atividade-presencial

Atividade Online:

Para essa modalidade, são buscadas propostas de atividades em formato de oficinas, com duração de 2 horas e acomodando entre 20 a 40 participantes. Os apresentadores terão a oportunidade de estimular grupos a explorar, desenvolver e implementar ideias inovadoras de maneira colaborativa.

Formulário de inscrição: https://bit.ly/inscricao-atividade-online

Em caso de dúvidas, clique aqui.

SEMANA DE INOVAÇÃO – Comprometida em enfrentar os grandes desafios e resgatar os valores do serviço público, a Semana de Inovação 2023 se consolida como o maior evento de inovação pública da América Latina. É uma realização da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), do Ministério da Economia, do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Faculdade LatinoAmericana de Ciências Sociais (Flacso). Conta com o patrocínio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Fiocruz e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com o apoio do Instituto Eldorado e a participação de diversas instituições do Governo Federal, além de organismos internacionais, grupos da sociedade civil e representantes do setor privado.

Fonte: Brasil Geral