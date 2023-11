Ultradireita vence as eleições gerais na Holanda

Reprodução: OMS Palestinos em corredor do Hospital Al-Shifa, o maior da Faixa Gaza

As Forças de Defesa de Israel (IDF) emitiu um comunicado confirmando que prenderam o diretor do Hospital Al-Shifa . Segundo as autoridades, será realizado um interrogatório com o diretor.

Inicialmente, as autoridades de saúde que possuem ligação com o Hamas informaram que Dr. Mohammed Abu Salmiya havia sido preso ao tentar sair do Hospital Al-Shifa, por meio de um comboio organizado pela Organização das Nações Unidas.

A Agência de Segurança Israelense informou, nesta quinta-feira (23), que o médico foi “detido e transferido para interrogatório da ISA após evidências mostrarem que o Hospital de Shifa, sob sua gestão direta, serviu como um centro de comando e controle do Hamas“.

No comunicado, ainda é informado que “a situação da rede de túneis do Hamas sob o hospital também explorou a eletricidade e os recursos retirados do hospital. Além disso, o Hamas armazenou inúmeras armas dentro do hospital e nos terrenos do hospital.”

“No hospital, sob sua gestão, houve uma extensa atividade terrorista do Hamas. As descobertas de seu envolvimento em atividades terroristas determinarão se ele estará sujeito a mais questionamentos da ISA”, disse a Agência.

A IDF divulgou na última quarta-feira (22), um vídeo de uma suposta rede de túneis que se estenderia no edifício principal do hospital para alguns prédios no complexo Al-Shifa.

Segundo o Hamas, o Ministério da Saúde de Gaza e funcionários do hospital, a informação dada pelo IDF é falsa. Segundo eles, os hospitais da região foram usados apenas no tratamento dos pacientes.

