Um brasileiro está ferido e outros dois desapareceram em Israel

De acordo com informações do Itamaraty, até o momento há um brasileiro ferido e outros dois desaparecidos em Israel após o ataque do Hamas que levou à declaração de guerra.

Eles estavam em uma rave no sul do país, quando o local foi alvo de bombardeio e ataques neste sábado (7). O homem que se feriu já está recebendo tratamento em um hospital israelense, mas as autoridades ainda estão tentando estabelecer contato com os outros dois.





Um dos desaparecidos é Ranani Glazer, de 24 anos. Amigos dele relatam que o jovem se escondeu num abrigo, mas o local teria sido invadido e desde então os familiares não receberam mais notícias dele.

O rapaz é gaúcho e trabalha como soldado das Forças de Defesa de Israel. Desesperados, amigos e familiares de Ranani estão postando fotos dele e telefones para contato na tentativa de encontrar o rapaz.

