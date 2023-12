Um Natal chuvoso em grande parte do país, prevê meteorologia

O Natal deve ser chuvoso em grande parte do país segundo o Climatempo. De acordo com a Climatempo, o Estado de São Paulo terá pancadas de chuva à tarde e à noite, especialmente na faixa norte, próxima à divisa com Minas Gerais, onde há alerta para possíveis temporais.

Em Minas Gerais, prevê-se chuvas na faixa central e sul do Estado, com céu predominantemente nublado e poucas aberturas de sol. A Climatempo destaca que, nas demais regiões mineiras, o sol pode aparecer, mas são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite, com alerta para temporais na faixa central e sul.

No Rio de Janeiro e Espírito Santo, a meteorologia indica um Natal com chuvas significativas a partir do período da tarde.

Já no Sul do Brasil, destaca-se a presença de um ciclone extratropical, que já provocou temporais e queda de granizo em algumas áreas do Rio Grande do Sul. A tendência, segundo prognósticos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de tempo úmido e instável em grande parte da região nos próximos dias.

Nas demais regiões do país, como Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, as previsões indicam chuvas intensas em várias áreas, com volumes variados de precipitação, podendo ultrapassar os 50 mm em alguns locais. Esses dados climáticos orientam a população a se preparar para possíveis impactos das condições meteorológicas durante as celebrações natalinas.

Fonte: Pensar Agro