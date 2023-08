União Africana suspende Níger, um mês após golpe militar

Reprodução / BBC News – 22.08.2023 Primeira criança é resgatada de teleférico no Paquistão

Quatro crianças foram resgatadas de um teleférico no Paquistão após o rompimento de um cabo que segura a cabine deixá-las penduradas no distrito de Battagram. No total, sete crianças e um adulto ficaram presos após o incidente e a operação para retirá-los do teleférico continua.

O resgate das crianças pelas forças militares foi confirmado por um oficial à agência de notícias Reuters .

Segundo a BBC News , após serem retiradas da cabine, médicos fizeram atendimento das crianças para garantir que estivessem com saúde. Um policial informou que elas estão estáveis.

Conforme as informações, as crianças e professores iam para a escola no momento do incidente. Equipes de resgate afirmaram que o cabo teria se partido por volta das 9h do horário local (23h de segunda-feira, no horário de Brasília).

Em decorrência dos fortes ventos e da altitude, o resgate é considerado difícil, informou um funcionário do distrito de Battagram. Agora, a cabine está sendo sustentada por um único cabo.

*Em atualização

