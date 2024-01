União Europeia diz que não há condições para acordo com Mercosul

Reprodução: Secretaria de Ambiente de Bogotá Sapos venenosos apreendidos

A Polícia Nacional da Colômbia apreendeu 130 sapos venenosos que estavam com uma brasileira no Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá, na segunda-feira (29). Os animais estavam dentro de potes de filme fotográfico.

Segundo a polícia, a cidadã brasileira estava viajando para São Paulo com escala no Panamá. Ademais, os sapos foram examinados e diagnosticados com desidratação e estresse.

De acordo com o jornal colombiano Caracol, os sapos são de uma espécie ameaçada de extinção. Eles foram levados ao veterinário, que identificou que os animais “estavam a poucas horas de morrer”.





Adriana Soto, secretária do meio ambiente de Bogotá, informou que os sapos foram retirados de uma comunidade chamada Nariño, localizada a 830 quilômetros de Bogotá.

“A Secretaria do Meio Ambiente, em colaboração com a polícia do aeroporto, apreendeu 130 sapos venenosos de uma cidadã brasileira que viajava para São Paulo via Panamá. Esses sapos eram originalmente provenientes de Nariño. A cidadã brasileira afirmou que havia ganhado os sapos de uma comunidade local”, disse Adriana Soto.

A brasileira de 37 anos que estava com os sapos não teve a identidade revelada.

