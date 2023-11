Unicef e governo se unem por uma Primeira Infância Antirracista

No Dia Nacional da Consciência Negra e Dia Mundial da Criança, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e os ministérios da Igualdade Racial, da Saúde, da Educação, dos Direitos Humanos e Cidadania e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome irão oficializar a parceria da estratégia Primeira Infância Antirracista.

A cooperação, que será oficializada em evento interministerial em Brasília na próxima segunda-feira (20), irá capacitar profissionais da educação, saúde e assistência social do país para a promoção de uma primeira infância antirracista.

Segundo Maíra Souza, oficial de primeira infância do Unicef no Brasil, a parceria é uma finalização de um compromisso do governo federal com a pauta de combate ao racismo desde a primeira infância. “A nossa intenção é que, após esse memorando de entendimento, a gente consiga desenvolver a implementação da Primeira Infância Antirracista no processo de formação continuada dos profissionais do SUS e da educação infantil. Tudo o que acontece na primeira infância tem impacto direto em toda a vida e é na primeira infância que a criança vivencia o racismo pela primeira vez”.

A estratégia tem como objetivo chamar a atenção de profissionais brasileiros da educação, assistência social e saúde sobre os impactos do racismo no desenvolvimento infantil, além de garantir, de fato, um atendimento qualificado e humanizado, que leve em consideração as especificidades étnico-raciais das crianças e suas famílias, apoiando mães, pais ou cuidadores a exercer uma parentalidade positiva e estruturante das bases do desenvolvimento infantil.

Fonte: EBC GERAL