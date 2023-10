Unidade fluvial da Policlínica Oswaldo Cruz leva atendimentos em saúde para comunidades ribeirinhas

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran comunica aos donos de veículos com final de placa zero, que 31 de outubro é a data limite para renovar o licenciamento anual. O boleto para quitação dos débitos pode ser obtido no site do Detran/RO, na seção “Central de Serviços” e depois na opção “Veículos”. Ao emitir o boleto, os usuários podem efetuar o pagamento, também na função Pix.

A Portaria nº 369, de 5 de janeiro de 2017, determina que o mês de vencimento do licenciamento está relacionado ao último dígito da placa do veículo. O pagamento da taxa de licenciamento é comprovado pela emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos Eletrônico – CRLV-e, que pode ser impresso ou baixado pelo proprietário do veículo por meio do site do Detran/RO ou aplicativo Carteira Digital de Trânsito – CDT.

O diretor-geral do Detran/RO, Léo Moraes destacou que, o licenciamento de um veículo é obrigatório e deve ser renovado todos os anos, de acordo com o Artigo 130 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. “Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, para transitar nas vias, deverá ser licenciado anualmente”. Léo Moares informou ainda que, “circular com o veículo sem estar licenciado é uma infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais, e quarenta e sete centavos) e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação – CNH, conforme o Artigo 230 do CTB, além de remoção do veículo até a situação ser regularizada”, salientou.

Para que o veículo seja licenciado, é necessário quitar também débitos de IPVA e multas, caso tenha.

COMO IMPRIMIR O CRLV?

O diretor técnico de Veículos, Tiago Costa afirmou que, o procedimento é simples. “Pode ser feito pelo Portal de Serviços do Detran/RO, no site https://centralservicos.detran.ro.gov.br/”.

Para realizar o cadastro, digite seu Registro Geral – RG, Cadastro de Pessoa Física – CPF, email, telefone e crie uma senha. Após este cadastro, realize o login;

Após o login, clique em meus veículos. Nessa etapa, aparecem os veículos de sua propriedade;

Por fim, você deve clicar no que quer que o documento seja impresso;

Na sequência, basta clicar na palavra CRLV Digital e automaticamente será baixada a versão em PDF do CRLV, que é possível imprimir.

