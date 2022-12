URBANISMO – Iluminação da avenida Lauro Sodré traz mais segurança à população

Via não tinha iluminação devido à proximidade com pista de pouso do aeroporto

Quase dois quilômetros de escuridão total: essa era a realidade da avenida Lauro Sodré, via que liga a zona Norte ao Centro de Porto Velho. O trecho não podia receber iluminação devido à proximidade com a pista de pouso do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira de Oliveira. Na quinta-feira (22), a instalação de postes e luminárias na avenida, feita pela Prefeitura, foi ligada após quase dois anos de tratativas com órgãos nacionais de aviação.

“Essa via era totalmente escura, fora as árvores que também impediam a entrada da luz natural, por isso era um local onde aconteciam vários crimes, como assaltos e furtos. O projeto passou por vários órgãos para aprovação durante quase dois anos. A iluminação do local vai trazer muitos benefícios para a população em geral, e principalmente para quem pratica exercícios”, disse o Gustavo Beltrame, presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur).

O trecho iluminado tem cerca de 1.700 metros e a fiação é subterrânea e concretada para evitar o furto de fios no local. A iluminação é 100% em lâmpadas de LED de 120 Watts de potência, garantia de oito anos e com economia de mais de 85% em relação a uma lâmpada comum. Ao todo são 58 postes e 116 luminárias, que custaram aproximadamente R$ 550 mil.

Apenas um trecho de 200 metros na área de cabeceira da pista não será iluminado devido às normas de segurança. “Estamos em planejamento de uma iluminação rasteira para o local, para que não atrapalhe os pousos”, explicou o presidente da Emdur.

O trecho contemplado com a iluminação da avenida Lauro Sodré está entre o Parque Circuito e o aeroporto. O local é muito utilizado por praticantes de exercícios, justamente por ficar entre o Espaço Alternativo e o parque. A avenida também possui uma ciclorrota, destinada à prática de ciclismo de 2.300 metros de extensão e que não era tão usada pela escuridão durante a noite.

“A ciclorrota funciona em dois períodos, porém na parte noturna não era tão usada por causa da falta de iluminação que propiciava o acontecimento de crimes. Devido aos horários de trabalho, muitas pessoas buscam fazer exercícios durante a noite, e este local é o único adequado para treinamento de alto rendimento. Tenho certeza que todos os ciclistas ficarão muito felizes por finalmente conseguir usar o local”, disse o presidente da Federação de Ciclismo de Rondônia, Josué Capistrano.

A instalação da iluminação da avenida foi executada pela Emdur nos últimos dez dias. Muitas tratativas com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e demais órgãos responsáveis pelo aeroporto, foram realizadas em função da proximidade com a pista de voo e de vários estudos e projetos elaborados pelo corpo de engenheiros eletricistas da Emdur. A distância e altura dos postes e a potência das lâmpadas foram exigências das instituições.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO