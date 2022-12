URBANISMO – Parque Jardim das Mangueiras passa por mais uma etapa de revitalização

Ao todo, serão instalados 7.500 metros quadrados de grama no local, além do plantio de espécies nativas

Pistas reformadas, iluminação completa instalada e agora o plantio de um gramado para trazer mais conforto à população. A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), iniciou nesta terça-feira (13) mais uma etapa da revitalização do Parque Jardim das Mangueiras, popularmente conhecido como Skate Park.

Quem passa pelo local já nota as diferenças na conservação, como é o caso do professor aposentado Paulo Roberto Costa, que diariamente faz caminhadas e compartilha a felicidade de acompanhar o trabalho constante no espaço.

“Já tem algum tempo que eu observo o trabalho de manutenção do nosso espaço de lazer, mas sempre senti a necessidade de ver uma equipe permanente, e a impressão que eu tenho é que desta vez isso está acontecendo. A equipe responsável está de parabéns”.

Neste primeiro momento, estão sendo implantados 4 mil metros quadrados de grama, serviço que faz parte da recuperação da Área de Preservação Ambiental (APA) do Parque Jardim das Mangueiras. Ao todo, serão instalados 7.500 metros quadrados de grama, além do plantio de espécies nativas que vão contribuir para a recomposição vegetal.

De acordo com o secretário-adjunto da Sema, Júnior Cavalcanti, esse é um trabalho que acontece de forma gradativa, para tornar o Parque um local completo para a saúde e preservação do meio ambiente.

“Quando falamos em revitalização, falamos de um trabalho que está sendo feito há dois ou três anos. Aos poucos, estamos mudando a cara do Parque Jardim das Mangueiras, com objetivo de dar um outro aspecto para o local, de um espaço em que a população se sinta à vontade para visitar, com segurança e conforto”.

O secretário-adjunto afirma também que este é um trabalho de integração entre as secretarias, já que a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob) disponibilizaram equipamentos para acelerar as obras no local.

“Com o apoio de outras secretarias, é possível dar celeridade às obras. Já finalizamos o box de vigilância e em breve estaremos com a central de monitoramento, para trazer mais segurança aos frequentadores. Também já instalamos os banheiros, que possuem acessibilidade para atender também pessoas com deficiência”.

Texto: Taís Botelho

Fotos: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO