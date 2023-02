URBANISMO – Prefeitura de Porto Velho inicia recapeamento de ruas e avenidas

Trabalho foi iniciado na avenida Rogério Weber, região central da capital

Um novo programa de recapeamento de ruas e avenidas foi iniciado pela Prefeitura de Porto Velho, com objetivo de garantir maior durabilidade da pavimentação asfáltica, e ao mesmo tempo proporcionar mais segurança para os munícipes na mobilidade urbana.

Os trabalhos começaram na segunda-feira (27), pela rua Rogério Weber, entre a avenida 7 de Setembro e a rua João Alfredo, na área central da capital de Rondônia. De acordo com Diego Lage, titular da Secretaria Municipal de Obras (Semob), a meta é recapear toda extensão da via, totalizando 2.150 metros.

O secretário acredita que dentro de duas semanas, se o tempo colaborar, a obra na rua Rogério Weber será concluída. Para tanto, ele conta com uma equipe de 25 trabalhadores.

“Nossa ideia é recuperar a Estrada de Santo Antônio facilitando o acesso dos moradores dos bairros adjacentes, além do cesso à região turística aonde estão localizados a Vila da Candelária, com vários restaurantes”, finalizou o secretário.

FRENTES DE TRABALHO

Além do pontapé inicial à pavimentação em Porto Velho através do recapeamento, a secretaria de obras dá segmento ao trabalho de manutenção das vias com serviços de drenagem e tapa buracos. As equipes de drenagem iniciaram a semana nos bairros Igarapé e Lagoinha, neste com limpeza de canal. Em diversos pontos da capital são encontradas equipes também de tapa-buracos, como nos bairros Aponiã, Igarapé e Baixa União.

Texto: Augusto Soares

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO