Uruguai bate Gana com brilho de Arrascaeta, mas é eliminado da Copa do Mundo

O Uruguai teve toques de brasilidade, mas não conseguiu se manter vivo na Copa do Mundo. A “Celeste” fez seus primeiros gols na Copa do Mundo de 2022 com o meia Arrascaeta, derrotando o Gana por 2 a 0, no estádio Al Janoub. O 2 a 1 da Coreia sobre Portugal, porém, tirou o país sul-americano do Mundial.

A equipe entrou em campo com uma formação distinta dos primeiros jogos. Em vez de um tripé de meio-campo com duas pontas, Diego Alonso deu uma chance a De Arrascaeta na armação. Pellistri ficou pela direita, com Suárez e Núñez no ataque.

O plano quase sucumbiu aos 20 minutos, quando o juiz marcou pênalti de Rochet em Kudus, após checagem do VAR. O arqueiro do Nacional, no entanto, voou na batida de André Ayew e assegurou que o placar ficou 0 a 0.

O Uruguai aproveitou a injeção de ânimo para dar seus golpes. E eles vieram com força. Primeiro, Suárez recebeu na área, driblou e bateu. Zigi defendeu parcialmente e Arrascaeta, quase em cima da linha, completou.

Depois, Suárez recebeu na entrada da área e serviu o flamenguista, que pegou de primeira o toque por cima da zaga para fazer o segundo. Uma reviravolta impensável 15 minutos antes.

A vantagem deu a tranquilidade que os uruguaios não tiveram nos 180 minutos anteriores, mas o placar não foi ampliado. Núñez, Valverde e Cavani até tiveram boas oportunidades, mas não conseguiram ampliar o marcador.

A equipe do América do Sul terminou com quatro pontos no Grupo H, mesmo número e mesmo saldo da Coreia, mas com dois gols a menos (2 a 4). Portugal avançou como líder, com seis, e Gana ficou em último, com três.

Momento chave

Aos 21 minutos do primeiro tempo, André Ayew teve a chance de abrir o placar após pênalti a favor de Gana. O atacante, porém, parou em grande defesa de Rochet, que buscou o chute rasteiro e evitou que o adversário abrisse o placar.

Número

Arrascaeta é o terceiro uruguaio a fazer dois gols no primeiro tempo de um jogo da Copa do Mundo. Os outros foram Anselmo (Iugoslávia, 1930) e Míguez (Bolívia, 1950).

Fonte: Agência Esporte