Uruguai e Coreia do Sul não saem do zero pela Copa do Mundo

Não foi dessa vez que Uruguai e Coreia do Sul marcaram seus primeiros gols na Copa do Mundo FIFA do Qatar 2022. No Education City, as duas marcas empataram por 0 a 0 pela primeira rodada do Grupo H do Mundial.

Tentando explorar a dinâmica de seus jogadores de ataque, a Coreia do Sul começou a partida acertando a experiente defesa uruguaia, capitaneada por Diego Godín. A primeira chance do jogo apareceu nos pés de Hwang Uijo, que ficou cara a cara com Rochet, mas chutou a bola por cima do gol.

Com o passar do tempo, o Uruguai equilibrou o jogo e passou a ameaçar os sul-coreanos. Suas duas maiores oportunidades vieram com Godín e Valverde, que acertaram a trave na primeira e na segunda etapa, respectivamente.

O Uruguai volta a campo na próxima segunda-feira (28), contra Portugal. A Coreia do Sul, por sua vez, tentará sua primeira vitória diante de Gana.

Momento chave

O jogo já se aproximava de seus minutos finais quando Federico Valverde recebeu uma bola na entrada da área. O meia ajeitou o corpo e soltou um chute fortíssimo em direção ao gol da Coreia do Sul. A bola parecia ter endereço, mas explodiu na trave e por pouco não abriu o placar da partida.

36 anos e 281 dias: foi com esta idade que Diego Godín tornou-se o jogador mais velho a zagueiro do Uruguai em uma partida de Copa do Mundo. Ele recebeu a companhia de outros dois colegas de time, Luís Suárez (35 anos e 304 dias) e Martin Cáceres (35 anos e 231 dias), no top 5 de atletas mais experientes como zagueiro na seleção no Mundial.

