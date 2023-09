Usina de Asfalto do DER trabalha em duas frentes de serviços no município de Ji-Paraná

A Usina de Asfalto do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, em Ji-Paraná, está trabalhando em duas frentes de serviços. Além dos trabalhos de recuperação asfáltica na área urbana do município o DER está fazendo a pavimentação de mais um trecho da RO-133, no distrito de Nova Colina.

De acordo com o gerente da Usina de Asfalto do DER, Odair Berguer, na última semana de agosto foram concluídas a pavimentação de cerca de 250 metros em frente ao posto da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – Idaron e a restauração de um trecho de 550 metros na entrada do distrito, somando aproximadamente 800m de asfalto novo.

Para o governador Marcos Rocha, o trabalho do DER é proporcionar vias trafegáveis para maior segurança no transporte da produção dos agricultores do Estado. A RO-133 é uma das principais rodovias estaduais, atravessando Rondônia ao longo de mais de 600 quilômetros em diversos municípios do Estado. “As ações não param e o DER tem desenvolvido um trabalho fundamental para o escoamento da produção agrícola atuando firme na recuperação das estradas e garantindo melhor trafegabilidade”, salientou.

A Usina de Asfalto do DER conjuntamente à Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos – Seosp, também está atuando na recuperação asfáltica nas ruas de Ji-Paraná, que está recebendo a instalação da rede de coleta de esgoto, obra fundamental para a melhoria das condições de saneamento básico urbano. Será instalada uma rede de mais de 300 quilômetros de tubulação de coleta de esgoto, além da construção de Estação de Tratamento.

O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes destacou o trabalho em conjunto à Seosp, na recuperação asfáltica urbana em Ji-Paraná. “Unindo esforços, o Governo Estadual está mitigando os transtornos causados pelas obras, trabalhando de forma célere e eficiente na recomposição de pavimento das ruas por onde está sendo implantada a rede de esgotamento sanitário na cidade”, explicou.

Ao todo, o DER tem sob sua responsabilidade cerca de seis mil quilômetros de rodovias primárias e pavimentadas em todos os 52 municípios de Rondônia. Para tanto, o órgão conta com 15 Residências Regionais e seis Usinas de Asfalto. Também tem a atribuição de manter os aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena.

Fonte: Governo RO