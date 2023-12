Uso de drones revoluciona manejo das lavouras de soja

Estudos da Embrapa Soja mostram os impactos positicos dos equipamentos tecnológicos, revolucionando a forma como os produtores planejam e gerenciam o manejo das lavouras.

Um dos protagonistas entre os agricultores é o drone, uma ferramenta que tem ganhado espaço. Com a capacidade de monitoramento remoto e a oferta de imagens em alta resolução, esses dispositivos tornaram-se essenciais para impulsionar os resultados nas plantações.

A disponibilidade de informações precisas em tempo real tem permitido a tomada de decisões rápidas e precisas, podendo fazer a diferença no controle de pragas, detecção de doenças e correção de falhas no plantio, irrigação e maturação.

A eficiência na aplicação de defensivos, ao superar métodos tradicionais como os pulverizadores de barra, revelou-se fundamental no combate a pragas, como o percevejo-marrom e a lagarta-falsa-medideira.

Apesar do custo significativo para a aquisição desses equipamentos, variando entre R$ 60 mil e R$ 250 mil, com facilidades de pagamento em até 10 anos, incluindo até 3 anos de carência para o início do pagamento, e taxas de juros reduzidas, a partir de 4% ao ano.

Criado em 1977 pelo engenheiro espacial israelita Abraham Karem, o drone foi inspirado em um modelo de bomba voadora usado pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, a chamada “buzz bomb”.

Na época, o criador afirmou que foram necessárias 30 pessoas para comandar a aeronave no céu – o que desestimulava o seu uso pelas empresas e pela população em geral. Quatro décadas depois, no entanto, o negócio se tornou bilionário e viral – serão 5 milhões de dispositivos vendidos no planeta até 2025 e um faturamento de cerca de US$ 15,2 bilhões por ano.

