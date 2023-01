Vaca atolada

Apesar de um pequeno atraso para o início do jogo, em razão de medicamentos vencidos na ambulância de campo, Flamengo e Madureira se enfrentaram pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida, disputada no Estádio Kleber Andrade, às 19h, em Cariacica-ES, terminou em um empate sem gols.

O rubro-negro teve a bola, criou boas chances e chegou a acertar a trave do adversário, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Com o resultado, o Flamengo chega a 7 pontos na competição e dorme na primeira colocação da Taça Guanabara.

O Mais Querido volta a campo no próximo sábado (21), para enfrentar o Nova Iguaçu, no Maracanã, às 16h, pela terceira rodada do Cariocão.

O jogo

O Flamengo começou a partida tomando conta das ações. Era através de Arrascaeta que o Flamengo criava suas primeiras chances, e aos 5’, o uruguaio foi à linha de fundo e cruzou pra área; a bola beijou o travessão e ficou viva, mas a arbitragem sinalizou que a redonda fez a curva por fora.

O rubro-negro trocava passes em busca de espaços na retranca adversária. Arrascaeta e David Luiz bateram faltas em gol, mas pararam em defesas seguras do goleiro adversário.

Após cobrança de escanteio curta, Gabigol cruzou para a área, Léo Pereira subiu e cabeceou firme para baixo, a bola quicou e forçou uma defesa espetacular do goleiro adversário. Na sequência, Pedro fez a parede, Everton Ribeiro esticou para Gabigol, mas o camisa 10 chegou na bola junto com o goleiro do Madureira e não conseguiu finalizar. O Flamengo esteve muito próximo de abrir o placar no Espírito Santo.

Apesar dos seis minutos de acréscimo no primeiro tempo, o zero não saiu do placar.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com terminou o primeiro: com a bola. Arrascaeta cobrou falta ensaiada para David Luiz, que cabeceou para a área, mas a zaga adversária cortou.

David Luiz lançou Matheuzinho, que havia acabado de entrar, e o lateral cruzou rasteiro, Gabigol chegou de carrinho e passou raspando a bola. Aos 28’, Arrascaeta procurou Gabigol na área, o camisa 10 recebeu, girou e finalizou na trave; no rebote, Cebolinha teve finalização bloqueada pelo zagueiro do Madureira.

O Flamengo ainda teve grande chance com Gabigol, mas o craque finalizou por cima. Apesar de batalhar durante todo o jogo, o placar não foi alterado em Cariacica: 0x0.

Próximo compromisso

O Mais Querido volta a campo no próximo sábado (21) para enfrentar o Nova Iguaçu, no Maracanã, às 16h, pela terceira rodada do Cariocão.

Ficha técnica

Madureira 0 x 0 Flamengo – 2ª Rodada do Campeonato Carioca 2023

Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica – ES

Data e hora: 18/01/2023 às 19h

Arbitragem: Grazianni Maciel Rocha, Diego Luiz Couto Barcelos e Rafael Gomes Rosa

Escalação do Flamengo

Santos; Varela (Matheuzinho), Léo Pereira, David Luiz e Ayrton Lucas (Mateusão); Thiago Maia, Gerson (Marinho), Everton Ribeiro (Matheus França) e Arrascaeta; Gabi e Pedro (Cebolinha).

Técnico: Vitor Pereira.

Escalação do Madureira

Dida; Rhuan Rodrigues, Maurício, Cavalini e Guilherme Ferreira; Banguelê, Matheus Lira e Rafinha; Luiz Paulo (Guilherme Augusto), Henrique e Gustavo.

Técnico: Felipe Arantes

Fonte: Agência Esporte