Vacina bivalente contra a Covid-19 tem validade dentro do prazo

O ABC desafiou o favoritismo do Vasco e está na terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (16.03), o Alvinegro Potiguar visitou o Cruzmaltino em São Januário, segurou o empate sem gols com a bola rolando e conquistou a vaga na disputa por pênaltis.

Classificado para a terceira fase, o ABC ainda não tem adversário definido na próxima partida da Copa do Brasil, já que os confrontos serão definidos por sorteio. O certo é que o clube já garantiu mais R$ 2,1 milhões de premiação, chegando a R$ 4,75 milhões no total. O Vasco tem pela frente as semifinais do Campeonato Carioca já neste domingo (19), contra o Flamengo.

Diante de um ABC fechado na defesa, o Vasco manteve a posse de bola, mas teve muita dificuldade em transformar a posse de bola em chances de perigo. O Cruzmaltino finalizou apenas quatro vezes na primeira etapa, mas também não foi ameaçado antes do intervalo, cedendo três chutes a gol ao Alvinegro Potiguar.

No segundo tempo, com o desempenho até abaixo do que foi apresentado na primeira etapa, Mauricio Barbieri fez quatro mudanças no Vasco. Buscando o gol da classificação, o treinador tirou Marlon Gomes, Andrey Santos, Alex Teixeira e Gabriel Pec para colocar Erick Marcus, Rodrigo, Nenê e Orellano. A postura do ABC ainda era de se defender em busca dos pênaltis.

Modificado, o Vasco pressionou na reta final, mas não conseguiu evitar a disputa por pênaltis. Na melhor oportunidade da partida, aos 43 minutos, Erick Marcus chutou de fora da área e exigiu defesa plástica de Simão, salvando o empate sem gols em São Januário.

Na decisão por pênaltis, Walfrido errou a terceira batida do ABC e Pedro Raul teve a oportunidade de fechar a disputa, mas chutou um verdadeiro tiro de meta na quinta cobrança. Duas cobranças depois, Orellano chutou outra bola com altura demais, Wellingoton Reis converteu e colocou o ABC na terceira fase da Copa do Brasil

Ficha técnica

Vasco 0 (5) x (6) 0 ABC

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: quinta-feira (16), às 21h30

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

Árbitro de vídeo: sem VAR

Gols: não houve gols

Pênaltis

Vasco: Jair (gol), Miranda (gol), Nenê (gol), Puma Rodríguez (gol), Pedro Raul (perdeu), Léo (gol), Orellano (perdeu)

ABC: Rafael Silva (gol), Raphael Luz (gol), Walfrido (perdeu), Afonso (gol), Alemão (gol), Wálber (gol), Wellington Reis (gol)

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso (Miranda), Léo e Lucas Piton; Andrey Santos (Rodrigo), Jair e Marlon Gomes (Erick Marcus); Alex Teixeira (Nenê), Gabriel Pec (Orellano) e Pedro Raul. Técnico: Mauricio Barbieri

ABC: Simão; Alemão, Afonso, Richardson (Wálber) e Márcio Azevedo (Jhonnathan); Walfrido, Daniel (Jean Patrick), Wellington Reis e Raphael Luz; Felipe Garcia (Rafael Silva) e Paulinho Moccelin (Maycon Douglas). Técnico: Fernando Marchiori

Fonte: Agência Esporte