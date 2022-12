Pixabay Vacina contra câncer apresenta resultados promissores, diz fabricante

A Moderna e a Merck anunciaram resultados da penúltima fase dos testes clínicos de uma vacina terapêutica personalizada para o melanoma – tipo de câncer de pele mais letal. A vacina, que utiliza a tecnologia de RNA mensageiro (RNAm), levou a uma redução da recorrência do tumor ou de morte pela doença de 44% entre os pacientes.

Com os resultados, os laboratórios pretendem conversar com as agências reguladoras para dar início à fase 3 dos testes clínicos, última etapa antes de uma possível aprovação, em 2023.

Além disso, as empresas têm planos de expandir o uso da plataforma para aplicação contra outros tipos de tumores.

O RNAm é alvo de estudos há anos, mas saiu de fato do papel com as vacinas da Pfizer e da Moderna contra a Covid-19. Para estimular a resposta imunológica, essa plataforma atua como um código de instruções que ensina as próprias células do corpo a produzirem determinada proteína. Esse material é lido pelo sistema imune para criar as defesas.

No caso da dose contra o melanoma, como o câncer é diferente de pessoa para pessoa, ela é chamada de vacina personalizada. Os cientistas coletam o material genético específico do tumor de determinado paciente, isolam as proteínas e depois criam o imunizante. Com isso, a aplicação ensina o sistema imune a destruir as células cancerígenas.

O novo tratamento consiste em uma combinação da vacina inédita com o medicamento da MSD Keytruda, um anticorpo monoclonal considerado linha de combate padrão para o melanoma.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE