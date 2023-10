VACINA Prefeito chama população para o Dia D da Multivacinação, neste sábado (7)

Unidades de saúde do município oferecem as vacinas das 8h às 18h

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, conclamou a população para participar do Dia D da Campanha da Multivacinação, que ocorre neste sábado (7), nas unidades básicas de saúde do município, das 8h às 18h, para imunizar toda a população que esteja com a vacina em atraso, desde a criança até o idoso.

“Todas as vacinas são muito importantes. Hoje, estamos com apenas com um índice de vacinação de cerca de 50%, que é muito abaixo e preocupante. Faço um apelo às famílias de Porto Velho: levem suas crianças e adolescentes para vacinar, para atualizar o cartão de vacina. A vacina salva vidas e previne doenças”, destacou o prefeito.

Hildon Chaves esteve na manhã desta sexta-feira (6) na Unidade de Saúde Ronaldo Aragão, no bairro Nacional, acompanhado da secretária municipal adjunta de Saúde (Semusa), Marilene Penati.

“É preciso incentivar a vacinação contra a poliomielite e a coqueluche, doenças que estavam sob controle, mas que em razão da baixa vacinação nos últimos anos, voltaram a assustar. No Acre, foram registrados casos de coqueluche, uma doença séria e que se atingir crianças de até seis meses, tem um grande risco de mortalidade, infelizmente. A poliomielite chegou a ser erradicada no país, e pela baixa vacinação, é possível que ela volte. E é uma doença horrível, pois quando não mata, aleija”, completou Hildon.

Marilene Penati reforçou que “estamos com o índice de vacinação muito abaixo, entre as crianças de zero a cinco anos. Nossa prioridade são as crianças e jovens menores de 15 anos, para atualizar o cartão. O Dia D é para chamar a atenção para a importância da vacinação. Todas as vacinas estão disponíveis, de segunda à sexta-feira nas unidades de saúde, e especialmente para as crianças a partir de um ano, a pentavalente, que são cinco vacinas em uma”.

A Semusa reforça a vacinação em áreas de fronteiras, na região da Ponta do Abunã, para conter a entrada da coqueluche em Porto Velho, numa parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde. A força tarefa vai permanecer nas localidades de fronteira até o dia 12 de outubro, oferecendo todas as vacinas do calendário, através da campanha de multivacinação.

Vacinas

A Semusa vai abrir as unidades básicas neste sábado, das 8h às 18h, ofertando todos os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, como: covid-19, influenza, BCG, hepatite B, poliomielite, febre amarela; sarampo, coqueluche, caxumba e rubéola, dentre outras.Com exceção às unidades Areal da Floresta, Vila Princesa, USF Mariana e Osvaldo Piana, as demais unidades vão abrir para atender a população. Confira aqui o endereço das unidades em Porto Velho.

