VACINAÇÃO – Cerca de 150 servidores da Semad foram imunizados contra diferentes doenças

Pacientes que mudam de endereço ou telefone precisam informar os dados na unidade de saúde

Em decorrência do alto número de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com o cadastro desatualizado, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), está convocando a população para procurar a unidade de saúde mais próxima e atualizar as informações cadastrais.

Os dados que precisam estar atualizados são nome completo, endereço, telefone de contato, inclusive algum número para recado, nome dos filhos, entre outros. De acordo com o diretor do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle (Drac) da Semusa, Helisson Ribeiro, o cadastro desatualizado causa uma série de transtornos, tanto para a gestão quanto para a população que precisa dos serviços municipais de saúde.

“Quando o cadastro do usuário está desatualizado, alguns serviços de saúde, como consultas e exames, por exemplo, deixam de ser realizados, pois o paciente não é encontrado para ser informado sobre o procedimento”, relata o diretor.

O contato da equipe de regulação da Semusa é realizado, normalmente, via telefone no número que consta no cadastro do paciente. Em muitos casos, de acordo com Helisson Ribeiro, os agentes comunitários de saúde (ACS) são deslocados ao endereço do cadastro para informar pessoalmente, porém é recorrente os casos em que a pessoa não mora mais no endereço que consta no cadastro.

“Os dados pessoais desatualizados dificultam o trabalho das equipes de saúde e também o acesso do paciente ao serviço pretendido. Temos a oferta, mas não conseguimos contato com 30% da nossa demanda que aguarda na regulação”, explica Helisson Ribeiro.

As equipes do Drac fazem 3 tentativas de contato com o paciente em dias e horários diferentes, inclusive através de mensagem de WhatsApp. Caso não consiga falar com o paciente sobre a disponibilidade do serviço, outra pessoa, que também aguarda o procedimento, entra no agendamento.

PARA ATUALIZAR

Para atualizar o cadastro, o cidadão deve se dirigir a uma unidade básica de saúde mais próxima da residência onde mora, das 8h às 18h. É importante apresentar um documento pessoal com foto, cartão do SUS e, se possível, comprovante de residência.

Texto: Luciane Gonçalves

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO