Vacinação contra febre aftosa é prorrogada até 17 de dezembro

Reprodução – 10.12.2022 Grant Wahl e Eric Wahl

Eric Wahl , irmão do jornalista americano Grant Wahl , de 48 anos, que morreu durante a partida Argentina x Holanda , válida pelas quartas de final da Copa do Mundo , nesta sexta-feira (9), se pronunciou através de um vídeo em suas redes sociais afirmando que suspeita que ele tenha sido assassinado no Catar .

Leia também Jornalista americano morre durante o jogo Holanda x Argentina

“Meu nome é Eric Wahl. Moro em Seattle e sou irmão de Grant. Sou gay e sou a razão pela qual ele usou a camisa arco-íris na Copa do Mundo. Meu irmão era saudável. Ele me disse que recebeu ameaças de morte . Acho que não, meu irmão faleceu. Acho que ele foi morto e só peço ajuda”, disse na publicação.

This is a video posted to the Instagram account of Eric Wahl, saying that he is Grant Wahl’s brother. In the video, he said he is the reason Grant wore the rainbow shirt to the World Cup & that he believes Grant was killed. (Instagram: @eewahl ) pic.twitter.com/krOoXuSjVc — Jeanna Trotman (@JeannaTrotmanTV) December 10, 2022

No início do Mundial, o jornalista chegou a informar que tinha sido “brevemente” detido por usar camiseta com as cores que representam a comunidade LGBTQ. No Catar relações entre pessoas do mesmo sexo são ilegais.

Na ocasião, Wahl afirmou que seguranças o impediram de entrar na estreia dos Estados Unidos contra o País de Gales no Estádio Ahmad Bin Ali em Al Rayyan e pediram que ele tirasse a camisa que vestia.

Entenda o caso

Durante a partida nesta sexta (9), Wahl começou a passar mal e passou na tribuna de imprensa do estádio Lusail, durante a prorrogação do jogo. Logo depois, segundo a impresa, ele caiu e chegou a ser atendido por uma equipe, receber massagem cardíaca, mas não resistiu e morreu no local.

Grant Wahl era um dos jornalistas esportivos mais conhecidos dos Estados Unidos. Esta era sua oitava cobertura de Copa do Mundo.

Na última segunda-feira (5), o jornalista já havia procurado ajuda médica em um hospital do Catar por não se sentir bem e chegou a comentar nas redes sociais.

“Meu corpo quebrou. Três semanas de pouco sono, muito estresse e muito trabalho podem fazer isso com você”, escreveu Wahl. “O que tinha sido um resfriado nos últimos 10 dias se transformou em algo mais severo na noite do jogo EUA x Holanda. Eu senti pressão e desconforto no peito. Eu não tinha Covid (faço exames regularmente aqui), mas fui à clínica médica do principal centro de mídia e disseram que provavelmente tenho bronquite. Eles me deram antibióticos e um xarope para tosse forte”, acrescentou.

A morte do escritor foi lamentada pela US Soccer (Federação de Futebol dos Estados Unidos).

“Toda a família do futebol está com o coração partido ao saber que perdemos Grant Wahl. Fãs de futebol e jornalismo da mais alta qualidade sabiam que sempre poderíamos contar com suas histórias perspicazes e divertidas sobre nosso jogo e seus principais protagonistas: times, jogadores, treinadores e as muitas personalidades que tornam o futebol diferente de qualquer esporte. Aqui nos Estados Unidos, a paixão de Grant pelo futebol e o compromisso de elevar seu perfil em nosso cenário esportivo desempenharam um papel importante em ajudar a despertar o interesse e o respeito por nosso belo esporte. Tão importante quanto, a crença de Grant no poder do jogo para promover os direitos humanos foi, e continuará sendo, uma inspiração para todos. Grant fez do futebol o trabalho de sua vida, e estamos arrasados que ele e sua escrita brilhante não estejam mais conosco. A US Soccer envia suas mais sinceras condolências a todos os membros de sua família, amigos e colegas da mídia, e agradecemos por sua tremenda dedicação. Sua escrita viverá”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo