Vacinação é estratégia coletiva, diz secretária de Vigilância em Saúde

O Corpo de Bombeiros retomou hoje (4) as buscas por uma menina de 10 anos que desapareceu em Araraquara, no interior paulista. O carro em que ela estava com a família caiu, na quarta-feira passada (28), em uma cratera aberta pelas chuvas em uma avenida da cidade.

O veículo foi arrastado pelo córrego que passa sob a Avenida 36. Outras cinco pessoas que estavam no veículo morreram no momento do acidente. A prefeitura de Araraquara decretou, na semana passada, luto oficial de três dias em memória das vítimas.

Temporais

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de fortes chuvas em várias regiões. Para Araraquara, a previsão é que entre ontem (3) até a próxima sexta-feira (6) o acumulado de chuvas possa chegar a 180 milímetros (mm).

Além das chuvas intensas, a Defesa Civil alertou para o risco de raios, rajadas de vento e granizo. Os temporais podem causar, segundo o comunicado, alagamentos, deslizamentos e enchentes.

O alerta abrange ainda as regiões do Vale do Paraíba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto. No Vale do Ribeira, na Baixada Santista, na Serra da Mantiqueira e no litoral norte, a previsão é que o acumulado de chuvas possa ser ainda maior, chegando a 200 mm.