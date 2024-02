Objetivo é facilitar o deslocamento eficiente de veículos e pedestres para minimizar as interrupções

Com objetivo de garantir a mobilidade urbana com mais segurança aos usuários das vias públicas nas festividades de carnaval, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), vai alterar temporariamente algumas rotas dos ônibus que fazem o transporte coletivo no próximo sábado (10), quando acontecerá o desfile da Banda do Vai Quem Quer.

Publicada nesta terça-feira (6), a Portaria nº 5/DET/GAB/Semtran/2024 determina as alterações nas rotas do transporte coletivo na cidade, no período das 12h à meia-noite, “para facilitar o deslocamento eficiente dos veículos e pedestres, minimizando interrupções causadas pelos eventos carnavalescos”.

As medidas adotadas pela Semtran, com base no Artigo 24 da Lei Nº 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), também focam na necessidade de controle e organização do trânsito, nos circuitos dos desfiles dos blocos de rua.

MUDANÇAS

Serão desviadas pela av. Duque de Caxias, Farquar e Pinheiro Machado, as seguintes linhas de ônibus:

São Francisco

Ulisses Via Tancredo Neves

Presidente Roosevelt

Orgulho Via Shopping

Orgulho via Rio Janeiro

Jardim Santana via HB

Esperança da Comunidade via, Cristal

Guajará, 04 de Janeiro via Planalto

Cristal da Calama

Cristal via Planalto

Norte Sul

Interbairros 030

Interbairros 040

Grande Circular A

Grande Circular B via Shopping

Vila DNIT

Nacional

Nova Esperança.

Pela av.Alexandre Guimarães, serão desviadas as seguintes linhas:

Mariana

Orgulho do Madeira

Jardim Santana

Morar Melhor

Bairro Novo

Ulisses Via BR

Campus UNIR

Triângulo

Novo Horizonte

Cidade Nova e Guaporé.

“A mudança nas vias contará com um ‘corredor’, que também servirá para o fluxo de ambulâncias, viaturas, transporte por aplicativo e taxistas, para melhor escoamento do trânsito nessas regiões”, finalizou o secretário da Semtran, Anderson Pereira.

Texto: Augusto Soares

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO