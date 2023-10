VACINADIA D de Multivacinação para todos os públicos acontece neste sábado (7) em Porto Velho

Em 2023, cerca de 25 bairros já foram recapeados

Mais de 5,5 quilômetros de recapeamento já foram feitos no bairro Mato Grosso, região central da cidade. A nova camada de asfalto foi aplicada nas ruas Bolívia, Getúlio Vargas, Salgado Filho, João Goulart, Raimundo Cantuária, Guanabara, Jaci Paraná, Joaquim Nabuco, Uruguai, João Pedro da Rocha e Miguel Chakian. O trecho de maior extensão foi na avenida Raimundo Cantuária, entre Nações Unidas e Brasília, com 762 metros de recape, seguido da rua Uruguai, entre Abunã e Pinheiro Machado, com 669 metros.

A comerciante Keila Rodrigues é moradora antiga do bairro. Ela fala com alegria como a nova camada de asfalto beneficia moradores e comerciantes da região. “Estávamos em um cenário ruim por aqui, muito buraco. E acompanhar esse recapeamento traz muita satisfação, porque sabemos que isso vai refletir nas nossas vendas. Trabalho com venda de água e de gás e não tenho dúvida do quanto vai melhorar a visibilidade do meu comércio e dos colegas também”, disse a moradora.

RECAPEAMENTO

Cerca de 25 bairros foram atendidos pelo recapeamento em 2023, totalizando 72 quilômetros com o serviço. Entre eles, as principais ruas do Centro, bairros Industrial, Pedacinho de Chão, Embratel, Arigolândia, Baixa União, Liberdade, entre outros.

“O recapeamento passou a ser uma realidade nos bairros da nossa capital pois entendemos que o custo-benefício é maior tanto para o poder público quanto para a população, já que, como costumamos falar, dá sobrevida ao asfalto. Os tapa-buracos são feitos como forma de manutenção, mas em caso de vias com muito tráfego, até pela mobilidade, o recapeamento é a melhor opção”, explica o secretário de obras do município, Diego Lage.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO