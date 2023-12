Vacinas estarão disponíveis nas unidades de saúde até às 20h30, a partir de segunda-feira (11)

Ação vai acontecer de 11 a 15 de dezembro e serão ofertadas todas as vacinas do calendário para adultos e crianças, inclusive a da gripe

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realiza a partir da próxima segunda-feira (11), a “Semana D de Vacinação”. Serão cinco dias em que as unidades de saúde do município terão o horário de funcionamento estendido até às 20h30, para oferecer todas as vacinas do calendário de rotina e também campanha, como a gripe.

Em Porto Velho, as unidades abrirão às 7h e o atendimento de rotina funcionará até às 19h, cronograma que já é utilizado diariamente. A partir desse horário, apenas as salas de vacinas continuarão atendendo, com exceção das USFs Santo Antônio, Vila Princesa e Areal da Floresta, que funcionarão em seu horário normal.

VACINAÇÃO NO PARQUE DA CIDADE

Além das unidades de saúde, o Parque da Cidade também será um ponto de vacinação. No local, todas as vacinas presentes no Plano Nacional de Imunização serão disponibilizadas. A aplicação das vacinas será feita no stand da RedeTV! Rondônia das 17h às 20h.

A Semana D acontece duas semanas após o prefeito Hildon Chaves anunciar a liberação do imunizante, que combate o vírus da influenza, para toda a população.

Segundo a coordenadora da Divisão de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, o objetivo da estratégia é elevar os índices de vacinação na capital.

“Nós ainda estamos com os números de vacinação contra a influenza muito baixos, então precisamos que as pessoas se imunizem. Vamos realizar essa atividade durante a semana com o objetivo de facilitar o acesso à vacina”, explicou Elizeth.

COBERTURA VACINAL

Dados da plataforma Localiza SUS, apontam que apenas 11.143 pessoas foram vacinadas contra a gripe em Porto Velho até o momento, ou seja, 4,34% de cobertura vacinal. Número que está bem abaixo da meta recomendada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.

Além da vacinação contra a gripe, dentro da “Semana D” a Semusa também disponibilizará todas as outras vacinas presentes no Plano Nacional de Imunização.

“O nosso objetivo é vacinar a população contra a gripe, mas também já ofertar outros imunizantes disponíveis nas nossas unidades. A melhor forma de se prevenir contra as doenças é a vacinação e a Prefeitura de Porto Velho tem investido muito nisso, pois acreditamos que a saúde é vida”, enfatizou a Secretária da Semusa, Eliana Pasini.

NOVA CAMPANHA

A campanha de vacinação contra a influenza foi iniciada na capital, e em toda a região Norte, no último dia 13 de novembro e seguirá até o dia 15 de dezembro deste ano. Esta é a primeira vez que a estratégia acontece nesse período do ano.

A medida, adotada de forma inédita pelo Ministério da Saúde, busca atender às particularidades climáticas da região, que, nesta época do ano, tem o “inverno amazônico”, período de maior circulação viral e de transmissão da gripe. Antes, a campanha era realizada entre os meses de abril e maio do ano seguinte, em todo o país.

QUEM PODE SE VACINAR?

Em Porto Velho, a vacinação foi direcionada inicialmente para grupos prioritários, a exemplo de crianças menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, professores, entre outros.

No entanto, para ampliar a oferta do imunizante, a Prefeitura de Porto Velho utilizou a estratégia de liberar a vacinação para pessoas acima de 06 meses de idade, desde o dia 24 de novembro. Para se vacinar, é necessário que o cidadão esteja com o cartão do SUS ou CPF.

NOVA DOSE

Ainda segundo a coordenadora da Divisão de Imunização da Semusa, mesmo quem já tomou a vacina contra a gripe neste ano, deve receber a nova dose.

“A nossa campanha foi antecipada, então, mesmo se o paciente já tomou a vacina contra a gripe no início do ano ou até mesmo no mês passado, deve tomar a nova dose, mas claro, respeitando o prazo de 30 dias entre uma dose e outra”, disse Elizeth.

Texto: João Muniz

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO