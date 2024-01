Vacinas tríplice viral e varicela são distribuídas para regionais e Agevisa aguarda reposição do Ministério da Saúde

A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) de Rondônia é responsável pela distribuição das vacinas tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola), tetra viral (contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela), e varicela monovalente. O Governo do Estado, em 2023, distribuiu os imunizantes por intermédio das seis gerências regionais para atender os 52 municípios.

De acordo com o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, a reposição dessas vacinas, este ano, está prevista pelo Ministério da Saúde para o final do mês de janeiro. O coordenador estadual de imunização da Agevisa, Ivo Barbosa destacou que, conforme dados do sistema LocalizaSUS para o ano de 2023, a vacinação da tríplice viral atingiu, na primeira dose, 99,71% do público-alvo. A segunda dose, que é o reforço e inclui a varicela, atingiu 82,25 % do público-alvo do calendário vacinal.

O Governo de Rondônia reforça que, a eficiência na distribuição dos imunizantes irá contribuir para o alcance das metas de imunização, fortalecendo o compromisso contínuo em manter a logística, como forma de garantir a proteção da saúde pública e o controle de doenças evitáveis.

CERTFICAÇÃO DE ELIMINAÇÃO

A gerente Técnica de Vigilância Epidemiológica, Maria Arlete da Gama Baldez, destaca a importância da vacinação para proteção individual e comunitária. Ela ressaltou que, a Agevisa está empenhada em contribuir para a recuperação do certificado de eliminação do vírus do sarampo no Brasil, priorizando a vacinação de crianças de 1 ano com a tríplice viral, e o reforço oferecido por meio da vacina tetra viral administrada em crianças aos 15 meses de idade. “Com a distribuição, realizada pelo Governo do Estado, a comunidade pode ter acesso às salas de vacinação dos municípios. A vacina é segura e eficaz, desempenhando um papel crucial na erradicação dessas doenças’’, salientou.

VACINAS

A tríplice viral protege contra três doenças infecciosas importantes: o sarampo, que é uma doença altamente contagiosa, com complicações sérias como pneumonia e encefalite; a caxumba, que causa inflamação das glândulas salivares, podendo causar complicações como inflamação testicular e cerebral; a rubéola, que é perigosa para mulheres grávidas, podendo causar complicações graves no feto.

A tetra viral, além das proteções da tríplice viral, também protege contra a varicela (catapora), uma infecção viral que pode causar erupção cutânea, coceira intensa, e em alguns casos, complicações mais sérias.

Fonte: Governo RO