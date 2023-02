Vai Quem Quer desfila neste sábado com abertura cívica da Banda da Polícia Militar de Rondônia

Duas bandas agraciadas com o título de Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial de Rondônia, a Banda da Polícia Militar – PMRO e a Banda do Vai Quem Quer, terão encontro histórico neste sábado (18), na abertura do desfile do bloco às 17h, em Porto Velho.

A participação da Banda da PMRO se dará em uma apresentação com solenidade cívica, para homenagear os dois conjuntos que em 2022, receberam das mãos do governador Marcos Rocha, prêmios durante a 1ª edição do Troféu Jacamim de Costas Verdes. “Este é um momento ímpar em nosso Estado, pois vemos a Polícia Militar como referência em segurança da festividade e participando com homenagens ao País e à cultura de Rondônia”, definiu o governador.

O tenente da Polícia Militar Ferraz, Regente da Furiosa, como é popularmente chamada a banda da corporação; criada em 1944, ressalta que a presença militar foi marcada desde os primeiros anos do então Bloco A Banda do Vai Quem Quer. “Nesta primeira oportunidade de participar do evento, iremos civicamente executar o Hino Nacional Brasileiro, Hino de Rondônia (Céus de Rondônia), e ao final faremos uma homenagem especial ao Silvio Santos “Zé Katraca”, pela contribuição cultural ao bloco”, informou durante ensaio da Banda da PMRO.

Com a expectativa de um reinício pós-pandemia, espera-se que leve alegria aos rondonienses, a presidente do Vai Quem Quer, Sicília Andrade, afirmou que, mesmo sem a presença do Zé Katraca, o objetivo é fazer uma festa inesquecível. “Estamos mantendo esse legado; eu, filha do Manelão e o Silvinho, filho do Zé vemos os foliões contando os dias e queremos conduzir mais de 150 mil pessoas para a avenida”, comemorou Siça. Ela explicou, ainda que, nos primeiros anos do bloco, a banda do Exército é que entoava as músicas.

Silvinho Santos, diretor musical da Vai Quem Quer, ressaltou que a emoção deste sábado será multiplicada. Para ele, que é filho de um dos fundadores da banda, o sentimento é de alegria por dar continuidade ao legado deixado por Silvio Santos. “Pela primeira vez participarei do evento sem o meu pai, mas verei o nome dele ser elevado pela instituição da Polícia Militar, pela qual temos imenso respeito”, emocionou-se.

Para os apreciadores do bloco carnavalesco, a concentração ocorrerá às 15h. A saída será às 17h da praça das 3 Caixas d’Água, seguindo pelas avenidas Carlos Gomes, Joaquim Nabuco e 7 de Setembro. Quem preferir curtir o Carnaval dentro do cordão de isolamento pode adquirir a camiseta do bloco ao custo de R$ 70,00.

Fonte: Governo RO