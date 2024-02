Vale do Paraíso é contemplado com R$ 100 mil para medicamentos

Na última quinta-feira (1) foi realizada uma reunião na Energisa de Rondônia para buscar soluções aos problemas enfrentados com o fornecimento de energia ao distrito de Vila Nova, em Alto Paraíso, localizado às margens da BR-364 próximo à entrada da RO-205. O gabinete do deputado estadual Pedro Fernandes esteve presente, por meio do assessor jurídico Felipe Detregiacchi, junto ao vice-prefeito de Alto Paraíso, Everaldo Gabaldo, na sede da Energisa buscando soluções para os problemas. A comissão foi atendida pela analista Andreia Lima; e pelo coordenador Wannuty de Almeida.

O objetivo da reunião é a busca por aprimorar a infraestrutura elétrica da região. As medidas propostas a Energisa, incluem a melhoria da rede elétrica e a substituição do transformador do distrito para combater as frequentes oscilações de energia, que têm afetado significativamente os moradores locais. Além disso, o deputado solicitou com urgência o reposicionamento da rede elétrica próxima à escola Padre Ângelo, visando garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes com a iminente retomada das aulas.

O compromisso do deputado Pedro Fernandes em assegurar um fornecimento de energia confiável e estável para os moradores do distrito de Vila Nova é evidente. Além disso, o deputado reitera a necessidade de acelerar a implementação do Programa Luz para Todos nos municípios de Cujubim, Alto Paraíso, Monte Negro, entre outros, destacando a importância de uma infraestrutura elétrica robusta para o desenvolvimento regional e o bem-estar da população.

Texto e foto: Ivan de Lara I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO