Valor Bruto da Produção de 2023 supera R$ 1,151 trilhão em outubro

No próximo dia 7 de dezembro Ribeirão Preto, São Paulo, acontece a 20ª edição do Prêmio Visão Agro Brasil para celebrar e reconhecer as usinas, empresas e personalidades do agronegócio que alcançaram a excelência neste ano.

“Atingimos um marco de duas décadas de história. Sentimo-nos gratificados ao afirmar que todo esse empenho é direcionado para reconhecer e homenagear os profissionais que sustentam o Brasil por meio do agronegócio.

Temos o compromisso de reunir, ano após ano, aqueles que são os pilares desse setor, e em 2023 não será diferente. Nesta noite de gala especial de 20 anos, faremos a mais grandiosa celebração que o agronegócio brasileiro já testemunhou”, destaca Alexandre Ramos (Mahal), CEO da Visão Agro.

Segmentos do agronegócio:

Em 2023, o Prêmio Visão Agro Brasil mantém seu compromisso em reconhecer os que se destacam em diferentes segmentos do agronegócio. Os critérios de votação são divididos em quatro áreas essenciais: Administrativa, Agrícola, Industrial e Usinas. Na área Administrativa, são valorizados aspectos como gestão estratégica, eficiência operacional e desenvolvimento sustentável, reconhecendo empresas e profissionais destacados na gestão e direção de empreendimentos agropecuários.

Na esfera Agrícola, o reconhecimento é concedido àqueles que alcançaram excelência em práticas de cultivo inovadoras, manejo sustentável de recursos naturais e adoção de tecnologias avançadas, demonstrando compromisso com a produtividade e a preservação ambiental. Já na categoria Industrial, são valorizadas técnicas de processamento, inovações tecnológicas aplicadas, controle de qualidade, logística e inovação na transformação dos produtos agrícolas, reconhecendo empresas que agregam valor aos produtos desde sua origem.

Por fim, na área das Usinas, destacam-se os líderes na produção de energia a partir de fontes renováveis, promovendo a sustentabilidade e a eficiência energética, aspectos fundamentais para o avanço e desenvolvimento do setor.

Prêmio Visão Agro Brasil:

Criado em 2003, o Prêmio Visão Agro Brasil tornou-se um dos principais eventos socioeconômicos do setor agroindustrial internacional, reconhecendo pessoas, empresas e instituições que contribuem para estabelecer os padrões de qualidade e competitividade em um dos principais segmentos econômicos do país. Ao longo de suas últimas edições, o evento foi prestigiado por um público qualificado, homenageando grandes empresas e personalidades do setor bioenergético.

A 20ª edição da premiação é impulsionada por uma rede de apoio de alto nível, com destaque para o patrocínio do Sindicato das Indústrias de Piracicaba, Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras (SIMESPI), da Dedini, empresa líder em equipamentos industriais, da Smar Technology Company, especialista em tecnologia para a agroindústria, da DanPower, especialista em desenvolvimento de caldeiras e equipamentos para geração de vapor, e da Fundição Moreno, referência internacional na produção de peças fundidas e usinadas em aços e ferros.