VALOR HISTÓRICO – Associação Pirarucu do Madeira é reconhecida como Patrimônio Cultural de Porto Velho

Interessados passarão por processo seletivo

A Prefeitura do Município de Porto Velho vai abrir vagas para o curso preparatório para o Enem 2023. As normas do Processo Seletivo para os interessados que tenham concluído o ensino médio ou a concluir no ano letivo de 2023 foram divulgadas em edital, com inscrições no período de 13 a 17 de fevereiro de 2023, das 19h às 21h30.

Para participar do “Projeto Superação”, basta ler com atenção todas as regras e ficar atento ao período de inscrição. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), o “Projeto Superação” será constituído de duas fases de ingresso distribuídas em igual período de execução.

“Serão duas fases de preparação, já com início neste primeiro semestre e a continuação no segundo semestre. Vamos trabalhar de acordo com o cronograma de realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que inclui duas semanas especiais de aulas, conforme as disciplinas das áreas de conhecimento em linguagens de códigos e suas tecnologias, ciências Humanas e suas tecnologias, além de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias”, explicou Gláucia Negreiros, titular da Semed, enfatizando que esse curso preparatório faz parte das políticas de inclusão planejada pela prefeitura municipal sistematicamente.

AULAS

O curso terá duração de quatro meses a cada período, com aulas de segunda a sexta-feira, no horário das 19h às 22h. O início das aulas está previsto para o dia 1º de março a 22 de junho e o segundo período inicia dia 10 de julho e segue até 10 de novembro, com a conclusão durante a aplicação das provas do Enem 2022, que acontece em novembro.

Mais informações estão disponíveis no edital publicado e pelo e-mail: [email protected], além das redes sociais através dos perfis do Pré-Enem PVH no Facebook e Instagram.

Confira os locais de inscrição:

Escola Pedro Batalha – rua Alba, 5972, bairro Aponiã;

Escola Vôo da Juriti – rua Antônio Braga Moreira, 2833, bairro JK I;

Biblioteca Viveiro das Letras – avenida Jatuarana, bairro Cohab;

Biblioteca Francisco Meirelles – rua Dom Pedro II, 826, Centro.

