A Unidade de Saúde da Família Renato Medeiros, localizada no bairro Cidade do Lobo, recebeu uma moção de aplausos pelos serviços prestados à população de Porto Velho. A homenagem foi feita para os profissionais de saúde que atendem no local, a pedido do vereador Joel da Enfermagem, durante sessão na Escola do Legislativo, já que o prédio da Câmara de Vereadores está em reforma.

Participaram da solenidade cinco servidoras, representando os mais de 60 trabalhadores que atendem na USF Renato Medeiros, nas categorias de agentes comunitários de saúde, enfermeiros, odontólogos, médicos e vacinadores. A homenagem foi feita após uma fiscalização por parte do vereador, que visitou a unidade e observou a forma de trabalho da equipe de saúde durante o mutirão de preventivo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

“Nossa equipe obteve um resultado muito positivo durante o corujão para coleta de preventivo. Fizemos mais de 60 coletas e conseguimos atingir uma boa captação de mulheres na faixa etária dos 25 a 69 anos para realizar o exame. Fomos homenageados pelo trabalho desenvolvido junto a comunidade, como uma das estratégias mais aceitas na coleta de preventivo”, compartilhou a diretora da unidade Renato Medeiros, Raimunda Lopes.

CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO

A campanha de adesão ao exame preventivo do câncer do colo do útero, o papanicolau, foi realizada pela Semusa durante os meses de agosto e setembro, com o tema ‘Câncer de Colo de Útero: prevenir é se amar’. Durante o período, as unidades de saúde Maurício Bustani, Pedacinho de Chão, Caladinho, Renato Medeiros, Socialista, Vila Princesa e Hamilton Gondim abriram as portas fora do horário de expediente, em sistema de corujão, com atendimentos noturnos, e também com a coleta durante os sábados.

Ana Emanuela, enfermeira e subgerente do núcleo de Saúde da Mulher da Semusa, destacou que o empenho de todos os profissionais da atenção básica foram fundamentais para que a Semusa obtivesse bons resultados durante a campanha.

“Os resultados da última avaliação do Previne Brasil mostraram evolução na cobertura citopatológica. Em 20 dias de campanha, conseguimos elevar em 3% o nosso indicador. Esses resultados são muito positivos, pois estávamos com os números estagnados. Dessa forma, foi possível provar que pequenos ajustes no acesso ao exame e o esforço coletivo de todos os profissionais de saúde envolvidos foram fundamentais para o êxito da ação”, comemorou.

