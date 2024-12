Vanessa Lopes celebra Natal em família, em Orlando: ‘Pessoas que me inspiram’

Sabrina Sato, de 43 anos, combinou look com o noivo, Nicolas Prattes, de 27, e a filha, Zoe, de 6, fruto do seu antigo casamento com Duda Nagle, de 41. Os três escolheram looks na mesma paleta de cor e usaram peças vermelhas.

A apresentadora apostou em um longo vestido com laços no busto, aberto atrás e com uma calda. Ela finalizou o visual com uma longa luva do mesmo tecido da roupa.

Já o protagonista de Mania de Você usou um terno vinho que combinou com uma camiseta vermelha. Zoe estava com um fofo vestidinho larguinho. Nas imagens, Sabrina mostrou detalhes do seu visual, posou em clima de romance com Nicolas e também fez registros em família.

“Um Natal repleto de amor, esperança e paz pra você e sua família. Que os ensinamentos de Jesus iluminem nossos caminhos e fortaleçam nossa fé”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação. “Muito lindos, amei”, comentou uma seguidora. “Feliz Natal, família linda”, disse outra. “Perfeita sempre e sempre”, acrescentou mais uma.