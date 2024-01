Vanessa Lopes perde bolada e pode pagar multa por desistir de BBB: ‘R$ 1,5 milhão’

A desistência de Vanessa Lopes do “Big Brother Brasil” ainda está dando o que falar e muitos internautas questionaram sobre os ganhos financeiros que a famosa levaria se não tivesse deixado o confinamento de forma precipitada.

De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, do jornal “Folha de São Paulo”, a influenciadora teria um ganho semanal de cinco mil reais se continuasse no programa, ou seja, perdeu dez mil reais por ter desistido do reality show. Além disso, a famosa também perdeu os ganhos por participar de atividades dos patrocinadores do programa.

Por conta da desistência, Vanessa também integra uma lista de pessoas que não são chamadas para atrações da Globo em futuros programas relacionados ao BBB. Ela também não será convidada para a festa da final, que reúne todos os participantes, exceto os expulsos ou desistentes.

A Globo também tem um contrato de confidencialidade, que, caso não seja cumprido pelos integrantes da atração, a multa pode chegar a cerca de R$ 1,5 milhão, já que a famosa estava vinculada como uma das pessoas “contratadas” pela emissora.