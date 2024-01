Vanessa Lopes surta na casa do BBB 24 e colegas ficam preocupados: ‘Desistir’

Graciele Lacerda, de 43 anos, comentou nesta quarta-feira (17), sobre uma declaração dada por Wanessa Camargo no BBB 24. No vídeo, que foi publicado por Zezé Di Camargo, pai da cantora, ela explica por que aceitou participar do reality show da Globo e rebateu as críticas de que não precisa do prêmio por ser herdeira do sertanejo.