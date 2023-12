Vanessa Paula, uma terapeuta visionária, está revolucionando o mercado europeu com um creme inovador para o bumbum

O creme tem nos surpreendido pelos seus resultados visíveis nos primeiros dias de uso são simplesmente impressionantes, com Resultados imediato na flacidez e celulite, esse creme se tornou o companheiro perfeito para ser utilizado na academia ou durante os exercícios das suas clientes.

Conhecido como ‘Creme Bumbum Brasil180°’, ele tem causado um verdadeiro furor entre as clientes europeias.

Vanessa relata que suas clientes se tornam viciadas nesse creme, afirmando que não conseguem mais viver sem ele. Tamanho é o sucesso que Vanessa Paula precisou expandir sua produção para o Brasil, devido à enorme quantidade de pedidos feitos pelas mulheres brasileiras, que foram conquistadas pelos resultados exibidos em seu Instagram @vanessapaulaa_ @vannessshop @bumbumbrasil180

Vanessa conta como foi que teve a ideia de fazer um produto que entrega-se resultado rápido.

Ela foi além e decidiu ser a própria modelo de seu produto. Durante vários meses, ela testou e comprovou a eficácia do creme antes de lançá-lo no mercado europeu. Os resultados extraordinários que ela obteve em apenas um mês foram tão impactantes que ela compartilhou sua história no Facebook.

Esse creme foi criado durante a época da pandemia, quando Vanessa aproveitou para se cuidar ainda mais e apoiar suas clientes que não podiam ser atendidas pessoalmente. Desde então, o ‘Creme Bumbum Brasil180°’ vem se tornando uma verdadeira revolução no universo do autocuidado em casa.

O lançamento oficial no Brasil do creme, foi em novembro e já está fazendo muito sucesso com as mulheres Brasileira. No entanto, Vanessa Paula não para por aí. Há dois meses, ela surpreendeu a todos ao criar um creme que está enlouquecendo as mulheres e, além disso, desenvolveu um creme de levantamento e rejuvenescimento dos seios, com resultados reais e visíveis.

Vanessa Paula é a verdadeira revolução no universo dos cosméticos de autocuidado. Seu objetivo é despertar nas mulheres o amor próprio e a conexão com seu verdadeiro eu. Com sua inovação e paixão, ela está transformando a forma como nos cuidamos e nos sentimos em nossa própria pele. Preparem-se para uma nova era de autoconfiança e beleza!”