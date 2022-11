Varíola dos macacos: total de mortes no Brasil chega a 11

Reprodução/Ansa – 15.07.2022 Vacina Varíola dos Macacos

Nesta semana, o estado do Rio de Janeiro confirmou duas novas mortes pelo vírus monkeypox, conhecido no Brasil como varíola dos macacos . Um dos óbitos foi registrado na segunda-feira, dia 31, e outro ontem, dia 3. Ao todo, o estado fluminense contabiliza cinco vítimas pela doença.

Com as novas mortes, o total de casos fatais no Brasil sobe para 11 – e se consolida como o país com mais registros de óbitos pela doença no mundo.

De acordo com dados do painel da Organização Mundial da Saúde (OMS), há 38 mortes relacionadas ao surto atual do vírus monkeypox, ainda sem contar com o registro feito no Rio no dia de ontem.

No ranking, liderado pelo Brasil, o segundo país com mais óbitos é a Nigéria, com sete casos – em seguida estão os Estados Unidos, com seis.

Varíola dos macacos no Brasil

Segundo o boletim desta quinta-feira do Ministério da Saúde , são 9.312 pessoas contaminadas com a varíola símia e 4.942 suspeitas em análise. Em relação a pessoas infectadas, o país fica atrás apenas dos Estados Unidos, que contabiliza 28,651 registros.

No Estado do Rio, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES – RJ), são 1.231 diagnósticos e 387 possíveis casos, além dos cinco óbitos. Há ainda três mortes em Minas Gerias e mais três em São Paulo.

Todas as nove primeira mortes brasileiras foram casos de pacientes com quadros de imunossupressão, quando alguma comorbidade ou o tratamento para uma doença provocam uma diminuição da resposta do sistema imunológico, dificultando o combate ao vírus.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE