Vasco avança com 100% e Lemense avança graças ao número de cartões amarelos

Dando sequência na terceira e última rodada, quatro jogos abriram a parte da noite da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Às 18h, pelo Grupo 4, Botafogo-SP e Itabaiana-SE empataram por 4 a 4 e deram adeus a Copinha. Já no jogo das 19h, pelo Grupo 20, o Lemense venceu o ABC-RN por 2 a 0 e garantiu a sua classificação para a segunda fase graças ao número de cartões amarelos.

E nos jogos das 19h30, pelo Chave 29, o Vasco também avançou ao bater o Osasco Audax por 1 a 0. Enquanto pelo Grupo 17, o CSP-PB superou o Porto Velho-RO por 2 a 0 e torce por uma vitória do São Paulo sobre o Marília para seguir na Copinha.

Em jogo movimentado, Botafogo e Itabaiana ficaram no empate por 4 a 4, no estádio José Mendes Athayde, em São José do Rio Preto e acabaram eliminados na chave 4. O time paulista chegou a estar atrás do placar três vezes, conseguiu a virada na reta final, mas levou o empate nos acréscimos. Anderson e Geraldo, três vezes, marcaram para o Botafogo, enquanto Nonato, Roberth, Pedro e Nenê anotaram para o Itabaiana. Com o empate, o Atlético-GO e o Sampaio Corrêa-MA se classificaram na chave.

Com emoção e no critério de desempate, o Lemense avançou para a segunda fase da Copinha. No estádio Bruno Lazzarini, em Leme, Josué e Juan Pablo foram às redes, o 2 a 0 sobre o ABC deixou o time paulista empatado com o Maringá-PR em saldo de gols, número de vitória, empate, derrota, gols pró e contra, ficando para o critério de cartões amarelo definir a vaga. Nos três jogos, o Lemense foi advertido com seis cartões amarelos, enquanto o Maringá levou oito. O Lemense se junta ao Red Bull Bragantino, como os classificados do Grupo 20.

Com 100% de aproveitamento, o Vasco confirmou sua classificação para a segunda fase no Grupo 29. No estádio Prefeito José Liberatti, na cidade sede de Osasco, Victão anotou o único gol da partida, no triunfo de 1 a 0 dos cariocas sobre o Audax-SP. Com nove pontos, o Vasco terminou em primeiro lugar da chave, acompanhado do Hercílio Luz-SC, com seis, que mais cedo goleou o Capital-TO por 5 a 2.

Já o CSP venceu o Porto Velho por 2 a 0, no estádio Bento de Abreu, em Marília. David marcou os dois gols da vitória do time paraibano, que chegou a quatro pontos dentro da chave 17. Agora, o CSP terá que torcer para uma vitória do São Paulo, que enfrenta o Marília que soma dois pontos, às 21h45, desta terça-feira.

Fonte: Agência Esporte