Vasco é derrotado pelo Nova Iguaçu e perde a primeira no Carioca

Em uma noite que prometia muito para os torcedores cruzmaltinos, o Vasco da Gama encontrou obstáculos inesperados e acabou por sofrer nesta quarta-feria (31.01), sua primeira derrota na temporada. O confronto contra o Nova Iguaçu, realizado em Uberlândia pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, terminou com um placar de 2 a 0 a favor da equipe da Baixada, deixando uma marca indesejada na campanha do Vasco.

Escalação reserva e performance abaixo do esperado

Com uma escalação que privilegiou jogadores reservas, o Vasco entrou em campo buscando manter sua invencibilidade na temporada. Entretanto, a equipe não conseguiu exibir o futebol esperado, apresentando uma performance consideravelmente abaixo do seu padrão durante os 90 minutos. O Nova Iguaçu, por outro lado, soube aproveitar as oportunidades criadas, marcando um gol em cada tempo do jogo.

No primeiro tempo, Carlinhos foi o nome que abriu o placar para o Nova Iguaçu, aproveitando um momento de desatenção da defesa vascaína. Já na etapa final, Lucas Campos consolidou a vitória do time visitante, deixando o Vasco numa situação complicada para o restante da partida.

O jogo e os momentos decisivos

O confronto começou com o Vasco detendo maior posse de bola, mas foi o Nova Iguaçu que mostrou eficiência, avançando nos contra-ataques com perigo. A primeira grande chance veio aos dez minutos, com Xandinho acertando o travessão e dando um sinal do que estaria por vir.

Apesar de rondar a área adversária, o Vasco falhava no último passe, enquanto o Nova Iguaçu continuava a explorar os contra-ataques com eficácia. Aos 33 minutos, um erro de Maicon culminou no primeiro gol do Nova Iguaçu, mudando a dinâmica da partida.

O Vasco até tentou reagir no segundo tempo com algumas alterações e pressionou em busca do empate, mas sem sucesso. A equipe seguiu errando passes e criando poucas chances reais de gol. O Nova Iguaçu, bem postado defensivamente, soube segurar a pressão e ainda encontrou espaço para ampliar o marcador nos minutos finais, selando a vitória.

Próximos desafios

Esta derrota deixa o Vasco com a necessidade de reavaliar sua estratégia para o clássico contra o Flamengo, marcado para este domingo no Maracanã. O confronto promete ser um teste significativo para a equipe, que buscará se recuperar do revés sofrido. Do outro lado, o Nova Iguaçu se prepara para enfrentar o Botafogo, carregando o moral elevado pela vitória conquistada.

Em suma, o Vasco enfrenta um momento de reflexão após esta derrota inesperada, enquanto o Nova Iguaçu celebra um triunfo que demonstra sua capacidade de surpreender no Campeonato Carioca. Ambas as equipes olham agora para seus próximos compromissos, cientes dos desafios que o torneio ainda reserva.

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU 2 X 0 VASCO

Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia

Data: 31.01.2024

Horário: 18h10 (horário de Brasília)

Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Fábio Ramos França

Cartões amarelos: Cayo Tenório, Igor Fraga, Lucas Campos e Gabriel Pinheiro (Nova Iguaçu); Léo e Payet (Vasco)

GOLS: Carlinhos, aos 33 minutos do primeiro tempo; Lucas Campos, aos 44 minutos do segundo tempo (Nova Iguaçu)

NOVA IGUAÇU: Fabrício Santana; Cayo Tenório (Yan), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Fernandinho (Ronald), Igor Fraga (Albert), Yago (Sidney) e Xandinho (Lucas Campos); Carlinhos e Bill. Técnico: Carlos Vitor

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon (João Victor), Léo e Julião (Lucas Piton); Zé Gabriel e Praxedes; Serginho (Erick Marcus), Rossi (Vegetti), David (Payet) e Rayan. Técnico: Ramón Díaz

