Vasco empata por 2 a 2 com o Bangu pelo Carioca

O Vasco da Gama enfrentou o Bangu neste domingo (28), jogando no estádio Mané Garrincha, e empatou por 2 a 2. Os gols vascaínos foram marcados por Praxedes e Payet, ambos na etapa final da partida.

O primeiro gol do Vasco saiu logo aos dois minutos do segundo tempo. A jogada começou com Payet, chegou em Lucas Piton, que mandou um cruzamento na área, achando Praxedes. O camisa 21 mandou para o fundo da rede.

Já o gol de Payet saiu aos 53 minutos. O camisa 10 driblou dois jogadores adversários e chutou de fora da área, mas o goleiro Gabriel Leite defendeu. No rebote, o francês chutou no canto para marcar. Os gols do Bangu saíram aos 24 e aos 55 minutos da etapa final.

Na quinta rodada do Campeonato Carioca, o compromisso do Gigante da Colina é diante do Nova Iguaçu. Este jogo será realizado na quarta-feira (31), às 18h10, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.

Escalações:

VASCO: Léo Jardim; Robert Rojas (Puma Rodríguez), João Victor, Medel, Lucas Piton; Jair, Paulinho (Praxedes – Rossi), Payet; Vegetti, David (Zé Gabriel) e Erick Marcus (Rayan). Técnico: Ramón Díaz.

Bangu: Gabriel Leite; Gabriel Saulo, Felipe Soares, Victor Oliveira, Erick Daltro; Adsson, Walney, Cleyton (Lorran), Bruno Tatavitto (Gabryel Freitas); Gabriel Canela (Marreta), Anderson Lessa (João Maranhão). Técnico: França Júnior

Cartões amarelos: Payet, Vegetti, Praxedes, João Victor; Victor Oliveira, Erick Daltro, Adsson, Walney, Bruno Tatavitto, Gabriel Canela (Bangu)

Cartões vermelhos: Jair; Felipe Soares (Bangu).

