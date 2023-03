Vasco encarra o Flamengo hoje pelo 2º jogo da semifinal do Carioca

Vasco enfrenta seu arquirrival Flamengo neste domingo (19.03), neste confronto decidirá qual dos dois disputará a grande final do Campeonato Cariocão de 2023. O segundo jogo da semifinal reunirá vascainos e flamenguistas no Maracanã, a partir das 18h (de Brasília).

No primeiro confronto das semis, o Flamengo venceu por 3 a 2. Com a vantagem do empate, o Vasco precisa vencer por um ou mais gols para ir à final, enquanto um empate ou vitória do Flamengo garante a ida à decisão.

No Flamengo, Vitor Pereira tem mais problemas para escalar a equipe após a fratura na tíbia do lateral direito Matheuzinho. Recuperado de uma lesão no púbis, Guillermo Varela treinou com o grupo, mas é dúvida e pode dar lugar a Matheus França ou Everton Cebolinha, improvisados na ala direita diante do Vasco.

Outra ausência certa é a joia Matheus Gonçalves, expulso no primeiro jogo. Já o volante Gerson deve retornar ao time após cumprir suspensão automática. Além dele, o zagueiro David Luiz e o lateral esquerdo Filipe Luis devem ficar à disposição após se recuperarem de problemas físicos, mas como opções no banco de reservas.

Para Maurício Barbieri, é hora de o Vasco mostrar maturidade e deixar a eliminação da Copa do Brasil de lado e ir em busca da vaga na final.

“A gente chega precisando de um resultado simples. É evidente que esse resultado traz um peso, mas aí envolve a maturidade da gente como equipe saber virar a chave,” afirmou.

“Eu acho que, no último jogo, apesar de a gente sair com o resultado adverso, conseguimos enfrentá-los e fazer um jogo parelho. A ideia é que possamos equilibrar novamente e aproveitar melhor nossas oportunidades,” completou.

O Vasco deve ir para o jogo sem alterações em relação ao clássico do último domingo. A única dúvida está no meio de campo, entre Rodrigo e Marlon Gomes.

Ficha técnica

Vasco x Flamengo

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Domingo, 19 de março de 2023

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda

Vasco: Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo e Piton; Rodrigo (Marlon Gomes), Andrey Santos e Jair; Gabriel Pec, Pedro Raul e Alex Teixeira

Técnico: Maurício Barbieri

Flamengo: Santos, Varela (Everton ou Matheus França), Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo; Thiago Maia, Gerson e De Arrascaeta, Ayrton Lucas, Pedro e Gabriel Barbosa

Técnico: Vitor Pereira

Fonte: Agência Esporte