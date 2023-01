Vasco presta homenagens ao seu maior ídolo; Obrigado por tudo, Roberto Dinamite!

O Vasco da Gama comunica com inestimável pesar o falecimento do maior ídolo da história do clube, Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, aos 68 anos em decorrência a um câncer no intestino.

Natural da cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Roberto Dinamite demonstrou intimidade com a bola logo na infância e chegou ao Vasco da Gama, ainda nas categorias de base, no ano de 1969. Três anos depois, o então “Calu” (como era conhecido desde as partidas que disputava ainda no seu bairro de nascença) chegou aos profissionais do Gigante. No dia 14 de novembro de 1971, em um confronto contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, o jovem de dezessete anos fez, pela primeira vez, aquilo que vira a repetir em outras 1109 oportunidades.

Não demorou muito para que a torcida vascaína o visse explodir. No dia 25 de novembro, contra o Internacional, no Maracanã, Roberto venceu adversários com facilidade e marcou o seu primeiro gol como profissional pelo clube. Uma verdadeira explosão, como destacou o Jornal dos Sports, e que se repetiu por outras 707 vezes. Roberto então virou um símbolo de Vasco da Gama. Gerações foram criadas considerando uma verdadeira simbiose entre os dois.

O Roberto era Vasco. O Vasco era Roberto. Em 1974, Dinamite foi o verdadeiro ponto de arranque rumo ao primeiro título de Campeonato Brasileiro do Clube, sendo o artilheiro da competição com 16 gols marcados. Nos anos seguintes, a consagração com artilharias nacionais e estaduais. Além das convocações para as Copas do Mundo de 1978 e 1982. Na primeira oportunidade, Roberto foi o artilheiro da Seleção Brasileira no mundial.

No início da década de 80, Roberto Dinamite deixou o Vasco da Gama rumo ao Barcelona (ESP). Mas a separação durou apenas três meses e logo o artilheiro estava de volta à Colina. E não demorou muito para que ele voltasse a explodir em festa a torcida. Em um jogo contra o Corinthians, no Maracanã, Dinamite marcou cinco gols na vitória cruzmaltina por 5 a 2.

Foram mais 12 anos de Vasco da Gama, sendo nove ininterruptos, somatizando títulos; artilharia; e cultivando um amor e uma gratidão gigantesca. Até a sua aposentadoria e despedida dos gramados, em 1992.

Em 2008, Roberto Dinamite foi eleito Presidente do Vasco da Gama e reeleito em 2011. Ao longo deste período, o Clube conquistou a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.

ESTÁTUA EM SÃO JANUÁRIO E HONRARIAS

Em 2021, comemorando o 50º aniversário do primeiro gol de Roberto Dinamite pelo Vasco da Gama, o Clube lançou uma campanha de financiamento coletivo para confecção da estátua do ídolo em São Januário. Em poucas horas, a campanha chegou ao valor necessário. No dia 28 de abril de 2022, em um evento que fazia parte das séries de homenagens pelo aniversário de Roberto, o Vasco inaugurou a estátua no gramado do Caldeirão, com a presença e grande festa da torcida, além de convidados ilustres. Ainda no mesmo mês, Roberto recebeu o título de Benemérito do Club de Regatas Vasco da Gama.

MARCAS DA CARREIRA:

– 1.110 jogos pelo Vasco da Gama (jogador que mais vestiu a camisa do Clube)

– 708 gols pelo Vasco da Gama (maior artilheiro da história do Clube)

– Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro (190 gols)

– Maior artilheiro da história do Campeonato Estadual do RJ (279 gols)

– Maior artilheiro da história de São Januário (184 gols)

– Maior artilheiro da história dos confrontos do Vasco com seus principais rivais:

– Vasco x Flamengo (27 gols x 19 gols de Zico)

– Vasco x Fluminense (36 gols x 12 gols de Waldo)

– Vasco x Botafogo (25 gols x 17 gols de Quarentinha)

– Autor do gol mais bonito da história do Maracanã (1976)

O Maior de Todos será eterno. O seu legado é eterno. A influência em gerações que acompanham o futebol há décadas e chegou a batizar nomes de torcedores é infinita.

Obrigado por tudo, Roberto. Nós te amamos. Para sempre.

Fonte: Agência Esporte