Vasco vence América-MG no finalzinho do jogo e deixa a zona de rebaixamento

Em uma emocionante partida com duas expulsões, o Vasco superou o América-MG em pleno estádio Independência, em um jogo atrasado da 15ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória por 1 a 0 foi marcado por Jair nos acréscimos.

Com esse resultado, o Vasco conseguiu sair da zona de rebaixamento, ultrapassando Santos, Bahia e Goiás, e agora ocupa a 15ª posição, somando 26 pontos. Por outro lado, o América-MG permaneceu com a mesma pontuação (18) e está na vice-lanterna da competição. A situação do time mineiro é complicada, com uma diferença de nove pontos em relação ao Goiás, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

O América-MG teve dois jogadores expulsos durante a partida. Iago Maidana deixou o campo ao final do primeiro tempo por dar uma cotovelada em Vegetti, enquanto Felipe Azevedo, do banco de reservas, recebeu um cartão vermelho nos minutos finais do jogo por reclamação.

Os próximos compromissos das equipes serão um confronto direto nos jogos contra o Santos e um clássico mineiro contra o Cruzeiro, ambos no próximo domingo (1º) às 16h (horário de Brasília). O Vasco enfrentará o Santos em busca de mais uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o América-MG enfrentará o Cruzeiro em uma partida importante para tentar sair da parte de baixo da tabela.

A partida teve tempos diferentes. No primeiro tempo, o América-MG foi amplamente superior e teve diversas chances para marcar, mas parou nas defesas do goleiro Léo Jardim e na trave. No entanto, a expulsão de Maidana aos 50 minutos da primeira etapa mudou completamente o panorama do jogo.

Com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Vasco dominou o ritmo da partida e conseguiu criar muitas oportunidades de finalização, após não ter feito nenhum chute no primeiro tempo. A equipe apostou principalmente nas jogadas aéreas.

Nos minutos finais, o Vasco conseguiu marcar o gol da vitória. O gol parecia iminente, já que pouco antes disso, Vegetti acertou a trave com um belo cabeceio. Jair marcou o gol aos 46 minutos do segundo tempo, desviando um cruzamento de falta fechado de Paulinho com a parte externa do pé.

