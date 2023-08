Vasco vence o Grêmio em São Januário pelo Brasileirão

O Galo conquistou um resultado importantíssimo para reagir no Campeonato Brasileiro. Com um golaço de falta de Hulk, logo aos três minutos de jogo, e outro de Pavon, cobrando pênalti sofrido por Patrick no segundo tempo, a equipe atleticana venceu o São Paulo por 2 a 0, neste domingo (6), no Morumbi. A partida foi válida pela 18ª rodada.

Com o resultado positivo fora de casa, o Atlético quebrou uma sequência de oito rodadas sem vitória na competição, e subiu para o 10º lugar na tabela de classificação, agora com 24 pontos.

Na próxima rodada, domingo (13), o adversário será o Bahia, às 11h, no Mineirão. Antes, o time alvinegro enfrentará o Palmeiras, quarta-feira (9), no Allianz Parque, em são Paulo, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

O JOGO



GOOOOL DO GALO! – Logo aos três minutos, Hulk sofreu falta na intermediária, ele mesmo cobrou e marcou um golaço, no ângulo, abrindo o placar no Morumbi: Galo 1 a 0.

Pela longa distância e potência do chute, o golaço de falta do super-herói atleticano lembrou o gol da vitória sobre o Cruzeiro, pela 9ª rodada do Brasileirão.

Os donos da casa levaram perigo aos 15 minutos, no chute cruzado de Rodrigo Nestor, para fora.

Aos 20 minutos, Paulinho tabelou com Hulk na entrada da área pela esquerda e finalizou, mas a bola desviou no zagueiro.

Em contra-ataque atleticano, aos 33 minutos, Pavon recebeu lançamento do goleiro Matheus Mendes, cortou para o meio e concluiu por cima do gol.

Aos 46, Hulk invadiu a área pela direita e driblou seu marcador, que conseguiu excelente recuperação e fez o desarme de carrinho para evitar o segundo gol atleticano.

A equipe voltou para o SEGUNDO TEMPO com Patrick no lugar de Hyoran e Maurício Lemos na vaga de Jemerson.

O São Paulo tentou pressionar na primeira metade da etapa final e teve sua melhor chance na finalização de Calleri, que parou na grande defesa de Matheus Mendes. No lance, a bola ainda pegou na trave depois da intervenção do arqueiro atleticano.

GOOOOL DO GALO! – Aos 21, em contra-ataque pela esquerda, Patrick foi derrubado por Lucas Moura na grande área, pênalti que Pavon cobrou com categoria, deslocando o goleiro, para ampliar a vantagem alvinegra no Morumbi: Galo 2 x 0.

Depois do gol, o técnico Felipão substituiu Paulinho e Pavon por Igor Gomes e Edenilson, respectivamente.

Em novo contra-ataque atleticano, aos 37, Igor Gomes saiu em velocidade e Patrick cruzou na medida para Hulk, que acabou perdendo grande oportunidade na pequena área.

O Galo teve outra chance aos 41, quando Arana avançou pela esquerda e rolou para o chute cruzado de Hulk, rente à trave. Nos minutos finais, o Camisa 7 foi substituído pelo equatoriano Alan Franco.

