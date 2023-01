Vasco vence o Inter Miami por 3 a 0 na Pixbet Flórida Tour

O Vasco da Gama venceu o Inter Miami por 3 a 0 pela Pixbet Flórida Tour na noite deste sábado (21), no DRV PNK Stadium, em Fort Laudardale, nos Estados Unidos. Nenê, Alex Teixeira e Figueiredo anotaram os gols do Gigante da Colina, que volta a campo na próxima quarta-feira (25), às 21h10, contra a Portuguesa, no Estádio Luso Brasileiro, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

O JOGO

A partida começou com o Inter Miami tendo mais a posse da bola, mas sem conseguir transformar em chances. O Vasco conseguiu roubar a bola no campo de ataque e armar rapidamente os seus contra-ataques. A primeira chance veio aos 7 minutos, quando Gabriel Pec finalizou de fora da área e a boa desviou na defesa.

Aos 26, Eguinaldo roubou a bola no ataque, entrou na área e tocou para o meio, Nenê apareceu e emendou para o fundo do gol, VASCO 1 a 0. Aos 38 quase saiu o segundo. Nenê avançou pela esquerda e cruzou na cabeça de Pedro Raul, que jogou no contrapé do goleiro, mas a bola passou raspando a trave.

Na segunda etapa o Vasco voltou mais agressivo, aos 7 minutos, Figueiredo arriscou da ponta da área e a bola passou bem próximo ao gol. Aos 10, Nenê cobrou falta frontal e a bola parou na barreira. Aos 18, Puma Rodriguez avançou pela direita e arriscou de fora da área, a bola bateu na defesa e saiu pela linha de fundo.

Aos 23, Pec arriscou o chute, a defesa tirou, Figueiredo pegou o rebote e serviu Erick Marcus, que arriscou de primeira e a bola passou à direita do gol. Dois minutos depois, Alex Teixeira aproveitou o erro do goleiro adversário e ampliou, VASCO 2 a 0. Aos 43, Figueiredo recuperou na entrada da área, tabelou com Vinícius pela esquerda e pegou de primeira para fechar o placar, VASCO 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

​Inter Miami × Vasco da Gama

Pixbet Flórida Tour

​

Local: DRV PNK Stadium, Fort Laudardale (EUA)

Data e hora: Sábado (21/01), 21h30 (Horário de Brasília)

Cartões Amarelos: Corentin Jean, Campana e Mabika (Inter Miami); Jair e Zé Gabriel (Vasco)

Cartões Vermelhos: –

Gols: Nenê (26’/1T), Alex Teixeira (25’/2T)

Escalação do Vasco:

Ivan; Puma Rodríguez (Paulinho), Miranda (Ulisses), Léo e Lucas Piton (Edimar); Zé Gabriel (Anderson Conceição), Jair (Erick Marcus) e Nenê (Alex Teixeira); Gabriel Pec, Eguinaldo (Figueiredo) e Pedro Raul (Vinicius)– Técnico: Mauricio Barbieiri

Escalação do Inter Miami:

Callender (Marsman); Yedlin (Boatwright), Mcvey (Modesto Mendez), Lowe (Mabika) e Allen (David Ruiz); Gregore (Okello), Pizarro (Cremaschi) e Taylor (Neville); Corentin Jean (LaCava), Campana (Robinson) e Lassiter (Azcona) – Técnico: Phil Neville

Fonte: Agência Esporte