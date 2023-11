Veículo explode na fronteira entre o Canadá e os EUA e deixa 2 mortos

Twitter @AusNews360 – 22.11.2023 O FBI segue investigando as causas da explosão

Um veículo colidiu com o posto de controle na Ponte Rainbow, nas Cataratas do Niágara, nesta quarta-feira (22). A ponte fica localizada na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. A colisão acabou levando a explosão do veículo. Duas pessoas morreram com o impacto, segundo informou as autoridades policiais.

Além das vítimas fatais, um oficial da Alfândega e Proteção de Fronteiras acabou ferido. Ele foi atendido no local, com ferimentos leves e não exigindo hospitalização.

O momento da explosão foi registrado pelas câmeras de segurança e publicado nas redes sociais:

Rainbow Bridge, Niagara Falls. Explosion on the New York/Canada border.

The video shows the car does not come from the Canada Side. pic.twitter.com/C5nGHvs0jk https://t.co/2bkpRGYS2C — Bella 🎗 🇺🇲 (@Bella91320) November 22, 2023





O FBI está investigando a causa do incidente. Até o momento, sabe-se que o veículo se aproximou do local em alta velocidade, batendo na estrutura. Após o impacto, ele entrou em combustão, explodindo. Não foi encontrado nenhum tipo de explosivo ou dispositivo secundário no interior do veículo, informou as autoridades reforçando que se trata de um laudo preliminar.

O que tenta-se entender é se a colisão foi acidental ou intencional.

No momento, todas as travessias da ponte oeste de Nova York, que dão entrada aos Estados Unidos, seguem fechadas em decorrência do incidente. Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Erie, o veículo tinha como destino o país.

A governadora Kathy Hochul confirmou que estava ciente do incidente. A informação foi dada à Buffalo, que acrescentou que Hochul estaria viajando para se encontrar com as autoridades policiais. Segundo a governadora, a Polícia do Estado de Nova York está trabalhando com a Força-Tarefa Conjunta de Terrorismo do FBI, visando monitorar os pontos de entrada para o país.

Nas redes sociais, ela disse: “Fui informada sobre o incidente na Rainbow Bridge, nas Cataratas do Niágara, e estamos monitorando de perto a situação. As agências estaduais estão no local e prontas para ajudar”.

Já o prefeito de Nova York, Eric Adams, assegurou que a segurança do local foi reforçada e que a “cidade está em alerta máximo devido ao feriado que se aproxima”. “Também entramos em contato e estamos em comunicação contínua com parceiros de diferentes níveis de governo para ajudar nesse esforço. Nossa prioridade número um é, e sempre será, a segurança dos nova-iorquinos”, disse o prefeito.

A Casa Branca se pronunciou sobre o caso, dizendo que seguem monitorando a situação. O mesmo disse a Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá, reforçando que estão dialogando com os “homólogos dos EUA sobre este assunto”.

Fonte: Internacional