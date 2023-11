Veículos e equipamentos eletrônicos são entregues pelo Governo de Rondônia às unidades e coordenadorias de saúde

Para aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos pela saúde do Estado, o Governo de Rondônia promoveu na quarta-feira (1º), a solenidade de entrega de veículos e equipamentos, que aconteceu no Estacionamento Pirarucu do Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho.

Foram entregues 10 caminhonetes, 100 registradores eletrônicos de ponto e 350 computadores com dois monitores cada, no valor total de R$ 7.767.150,00 (sete milhões, setecentos e sessenta e sete mil e cento e cinquenta reais), provenientes de recursos do Governo do Estado. Os veículos e equipamentos são destinados às unidades de saúde e coordenadorias da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Também foram entregues três vans aos municípios de Cacoal, Rolim de Moura e São Francisco do Guaporé, adquiridos por meio de emenda parlamentar.

A entrega foi realizada pela Secretaria de Estado da Saúde Sesau e o titular da pasta, Jefferson Rocha destacou que, o investimento vai proporcionar uma melhor assistência para os servidores e à população. “Estes equipamentos vão permitir uma maior agilidade, principalmente na parte de tecnologia. Estamos trazendo para os nossos servidores novos equipamentos, o que fará a diferença em nosso sistema de assistência à saúde do Estado”, ressaltou.

Para o governador do Estado, Marcos Rocha, “reforçar as ações do Governo de Rondônia para a setor visa fortalecer o atendimento à população. O Governo do Estado tem investido na Saúde, com objetivo de garantir, cada vez, maior qualidade dos serviços oferecidos”, salientou.

A presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de Rondônia (Cosems/RO), Vera Lúcia Quadros, que esteve presente na solenidade de entrega, ressaltou que, “o Poder Executivo tem trabalhado em conjunto aos 52 municípios, melhorando os serviços da saúde e beneficiando a população”.

INVESTIMENTOS

Ainda durante a solenidade de entrega, Jeffferson Rocha citou que tem sido realizados investimentos em infraestrutura, a exemplo do início das obras de reforma e ampliação do Hospital Regional de Guajará-Mirim, Centro de Medicina Tropical de Rondônia – Cemetron, Centro Obstétrico no Hospital de Base – HBAP, além da existência de um projeto para a construção de uma maternidade de referência na região.

Fonte: Governo RO