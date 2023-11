Veja 5 novas tecnologias que devem impactar o agronegócio a partir de 2024

Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) mostram que o agronegócio representa aproximadamente 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. E é neste setor, segundo especialistas que as novas tecnologias podem ajudar a aprimorar a gestão das operações no campo.

E a incorporação da tecnologia no agronegócio não se limita apenas a melhorias na produtividade e eficiência. Essa demanda por avanços tecnológicos contribui de maneira mais abrangente para o crescimento do setor a nível nacional.

Faltando 45 dias para 2024, especialistas enumeram cinco tendências de novas tecnologias que devem impactar o agronegócio:

Drones – Os drones têm sido eficazes para o monitoramento do campo e permitem acompanhamentos geoespaciais de alta precisão, auxiliando no gerenciamento e na tomada de decisões geológicas diante dos inúmeros contratempos climáticos.

Sensores – São dispositivos eletrônicos que captam e medem diferentes parâmetros, como umidade do solo, temperatura, luminosidade e níveis de nutrientes. Com o uso de sensores, os agricultores podem obter informações precisas sobre as condições do solo e das plantas, permitindo uma melhor tomada de decisões no manejo agrícola.

Internet– A interconexão de dispositivos e máquinas no ambiente agrícola, permitindo a coleta e o compartilhamento de dados em tempo real. Isso possibilita um monitoramento e controle mais eficazes de aspectos como irrigação, temperatura, umidade e controle de pragas.

Inteligência Artificial (IA) – A tecnologia de inteligência artificial pode ser aplicada em diversas áreas do agronegócio, como previsão de safras, detecção de doenças nas plantas, otimização de recursos e análise de dados. A IA continua sendo um recurso vital nas atividades do campo, complementando a IoT e proporcionando uma análise mais assertiva dos registros para melhorar a estratégia de produção.

Big Data – Refere-se ao gerenciamento e análise de grandes volumes de dados. No agronegócio, o big data pode processar informações provenientes de diferentes fontes, como sensores, drones e sistemas de monitoramento, identificando padrões e tendências para embasar decisões estratégicas. É crucial organizar e estruturar os dados coletados, transformando-os em informações inteligentes por meio do Big Data, para obter ganhos reais no campo.

Fonte: Pensar Agro