Veja antes e depois de castelo destruído por terremoto na Turquia

O Castelo de Gaziantep , do século II, foi totalmente danificado após o terremoto que atingiu a Turquia na manhã desta segunda-feira (6). O tremor, que durou cerca de um minuto e meio, já é cosiderado o maior na região desde 1939.

O abalo sísmico de magnitude 7,8 atingiu a região central da Turquia e o noroeste da Síria e já deixa mais de 1.500 mortos e 5 mil feridos. O tremor também foi sentido no Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Romênia, Egito e Croácia.

O sismo derrubou grades e muros de contenção que cercavam o castelo, além de deixar escombros espalhados pelas calçadas.

A cúpula e a muralha oriental da histórica mesquita Şirvani, que se encontra junto ao castelo, construída no século XVII, desmoronou parcialmente, afirmou uma agência de notícias turca.

A Mesquita Yeni em Malatya também foi destruída pelo terremoto que deixou milhares de mortos e feridos.

O epicentro do tremor foi a 10 km da superfície, afirmou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. O abalo sísmico foi foi medido em 7,4 e sua origem se deu perto da cidade de Kahramanmaras, segundo o a autoridade turca responsável por administrar desastres e emergências no país.

Diversos edifícios foram danificados em um sismo que teve duração de cerca de um minuto e meio.

O presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan, lamentou as mortes pelas redes sociais:

“Transmito meus melhores votos a todos os nossos cidadãos que foram afetados pelo terremoto que ocorreu em Kahramanmaraş e foi sentido em muitas partes do nosso país. Todas as nossas unidades relevantes estão em alerta sob a coordenação da AFAD”, diz o turco.

